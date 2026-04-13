Γαλλία: Προφυλακίστηκε ο πατέρας που κρατούσε φυλακισμένο το 9χρονο παιδί του μέσα σε ένα βαν για πάνω από έναν χρόνο

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί η υπόθεση ενός 9χρονου αγοριού που βρέθηκε να ζει για περισσότερο από έναν χρόνο φυλακισμένο μέσα σε ένα βανάκι, σε χωριό της ανατολικής Γαλλία.

Ο εισαγγελέας Νικολά Έιτζ αποκάλυψε την υπόθεση την Παρασκευή 10.04.2026. Οι αστυνομικοί ανακάλυψαν το αγοράκι πριν από μία εβδομάδα στο Χάγκενμπαχ, μια μικρή κοινότητα της Αλσατίας στη Γαλλία με πληθυσμό 800 κατοίκους, αφού τους ειδοποίησε μία κάτοικος της περιοχής, η οποία είχε ακούσει «θορύβους από ένα μικρός αγόρι», που προέρχονταν από ένα βαν που ήταν σταθμευμένο σε αυλή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο μικρό χωριό Χάγκενμπαχ της Αλσατίας και εντόπισαν το αγοράκι σε άθλια κατάσταση.

Το παιδί, «χλωμό και εμφανώς υποσιτισμένο», «ήταν γυμνό, ξαπλωμένο σε εμβρυϊκή στάση, σκεπασμένο με μια κουβέρτα πάνω σε ένα σωρό από σκουπίδια και κοντά σε περιττώματα». «Λόγω της παρατεταμένης καθιστής στάσης», δεν μπορούσε πλέον να περπατήσει.

Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο της Μιλούζ, όπου νοσηλεύεται και βρίσκεται πλέον σε ασφαλές περιβάλλον. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την κατάστασή του, ενώ οι αρχές προσπαθούν να διασφαλίσουν την πλήρη αποκατάστασή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πατέρας του παιδιού συνελήφθη και προφυλακίστηκε, έχοντας ήδη ομολογήσει ότι κρατούσε το παιδί κλεισμένο στο βαν και δεν το φρόντιζε. Σύμφωνα με όσα είπε το ίδιο το παιδί στους ερευνητές, η σύντροφος του πατέρα δεν το ήθελε στο σπίτι και πίεζε να μπει σε ψυχιατρική δομή. Έτσι, ο πατέρας φέρεται να το απομόνωσε για να μην το στείλει σε κλινική.

Ο πατέρας, ηλικίας 43 ετών που ζούσε μαζί με τη σύντροφό του, ηλικίας 37 ετών και άλλα δύο παιδιά, τις κόρες της, ηλικίας 12 και 10 ετών αντίστοιχα, ομολόγησε πως κρατούσε φυλακισμένο το παιδί και ότι δεν το φρόντιζε.

Η σύντροφός του κατηγορείται για μη παροχή βοήθειας σε ανήλικο κάτω των 15 ετών που βρισκόταν σε κίνδυνο και μη καταγγελία κακοποίησης και τέθηκε υπό δικαστικό έλεγχο.