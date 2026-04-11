Γαλλία: Κρατούσε κλειδωμένο τον γιο του για πάνω από 1 χρόνο σε βαν γιατί δεν τον ήθελε η μητριά του

Θύελλα αντιδράσεων, οργή και αποτροπιασμό, έχει προκαλέσει σε όλη τη Γαλλία η υπόθεση κακοποίησης ενός 9χρονου παιδιού από τον πατέρα του. Το παιδί, αποδείχθηκε πως ζούσε επί έναν χρόνο κλειδωμένο σε βαν και αναγκαζόταν να κάνει τις φυσικές του ανάγκες σε σακούλες επειδή η μητριά του, δεν το ήθελε στο σπίτι τους.

Η υπόθεση κακοποίησης έγινε γνωστή μετά από καταγγελίες πολιτών για παιδικές φωνές και κλάματα που ακούγονταν από το βαν, στο Χάγκενμπαχ, στην ανατολική Γαλλία. Αστυνομικοί σπεύδοντας στο σημείο βρήκαν το παιδί γυμνό και ξαπλωμένο σε ένα «βουνό» από σκουπίδια μέσα στο βαν.

Το αγοράκι ήταν ξαπλωμένο σε εμβρυϊκή στάση και σκεπασμένο με μία βρώμικη κουβέρτα. Γύρω του υπήρχαν κιλά σκουπιδιών και σακούλες με ανθρώπινα περιττώματα.

Όταν οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν, αντιλήφθηκαν πως το αγόρι δεν μπορούσε καν να περπατήσει.

Ο 9χρονος εξομολογήθηκε στους αστυνομικούς πως ήταν κλειδωμένος στο βαν από τα τέλη του 2024. Δεν του επιτρεπόταν καν να πάει τουαλέτα και έκανε τις ανάγκες του είτε σε μπουκάλια είτε σε σακούλες σκουπιδιών. Η μόνη επαφή με τον κόσμο ήταν δύο φορές την ημέρα, όταν ο πατέρας του του άφηνε φαγητό και νερό.

Οι αστυνομικοί ανακάλυψαν πως το παιδί ήταν υποσιτισμένο και δεν μπορούσε να περπατήσει μιας και ήταν σχεδόν ακινητοποιήμενος για πάνω από 1 χρόνο.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 43χρονο πατέρα του παιδιού ο οποίος ισχυρίστηκε πως αναγκάστηκε να κλείσει τον γιο του στο βαν γιατί δεν τον ήθελε η σύντροφός του.

Πρόσθεσε πως με αυτόν τον τρόπο προσπάθησε να τον προστατεύσει μιας και η σύντροφός του ήθελε να τον κλείσουν σε ψυχιατρική κλινική.

Ο εισαγγελέας που ανέλαβε την υπόθεση, δήλωσε πως το παιδί είχε εξαιρετική επίδοση στο σχολείο του και δεν αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, πριν τον εγκλεισμό του στο βαν.

Ο πατέρας κατηγορείται πλέον για, απαγωγή, περιορισμό ή αυθαίρετη κράτηση παιδιού και στέρηση τροφής ή φροντίδας ενώ η σύντροφός του κατηγορήθηκε για μη καταγγελία κακομεταχείρισης, στέρησης, επίθεσης ή σεξουαλικής κακοποίησης που ασκήθηκε σε ανήλικο κάτω των 15 χρόνων.

Ο 43χρονος υποστήριξε πως η σύντροφός του δεν γνώριζε τίποτα για τον εγκλεισμό του παιδιού στο βαν.

Πληροφορίες από The Sun