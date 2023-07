Σε σχεδόν 1.000 συλλήψεις προχώρησαν οι Αρχές κατά τη διάρκεια της 4ης νύχτας χάους και επεισοδίων χθες (30.6.2023) στη Γαλλία, τα οποία ξέσπασαν μετά τον θάνατο ενός 17χρονου από πυρά αστυνομικού στη διάρκεια τροχαίου ελέγχου την περασμένη Τρίτη.

Η κηδεία του 17χρονου Ναέλ Μ., με καταγωγή από την Αλγερία, θα πραγματοποιηθεί σήμερα, ενώ ο θάνατός του εξακολουθεί να βάζει φωτιά σε πολλές λαϊκές συνοικίες της Γαλλίας, αφού οι Αρχές έκαναν ρεκόρ με 994 συλλήψεις κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

Ισχυρές δυνάμεις, τουλάχιστον 45.000 αστυνομικοί, περιόρισαν τα επεισόδια. Όμως «79 αστυνομικοί και χωροφύλακες τραυματίστηκαν», περίπου 1.350 οχήματα πυρπολήθηκαν, 234 κτίρια πυρπολήθηκαν ή υπέστησαν ζημιές και περίπου 2.560 φωτιές σημειώθηκαν σε δημόσιους χώρους, σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών.

Στη Μασσαλία, στη νότια Γαλλία, η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα οξυμένη, με τον Γάλλο υπουργό Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν να στέλνει εκεί ενισχύσεις. Η αστυνομία είχε ανακοινώσει στις 02:00 (τοπική ώρα, 03:00 ώρα Ελλάδας) ήδη 88 συλλήψεις.

Κουκουλοφόροι εισέβαλαν σε κατάστημα όπλων και έκλεψαν κυνηγετικά τουφέκια, αλλά όχι πυρομαχικά, σύμφωνα με τις αρχές. Ένας άνδρας συνελήφθη με τουφέκι που πιθανότατα είχε αρπάξει από συγκεκριμένο κατάστημα, επεσήμανε η αστυνομία.

Ο Νταρμανέν, που επισκέφθηκε το βορειοδυτικό Παρίσι, δήλωσε στη διάρκεια της νύκτας ότι τα επεισόδια είναι «μικρότερης» έντασης.

Στη Λιόν και τη Γκρενόμπλ συγκρούσεις σημειώθηκαν με ομάδες νεαρών, πολλοί από τους οποίους φορούσαν κουκούλες, και πετούσαν αντικείμενα εναντίον της αστυνομίας η οποία απάντησε με δακρυγόνα.

Αρκετές πόλεις επέβαλαν νυκτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας. Στη Ναντέρ, περιοχή του Παρισιού από όπου καταγόταν ο Ναέλ, οι κάτοικοι ετοιμάζονται σήμερα για την κηδεία του νεαρού.

Riots have now spread to the city of Lyon in France.



This is out of control pic.twitter.com/8A9Jie0rZS