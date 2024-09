Γαλλία: Συνήγορος υπεράσπισης βιαστών της Ζιζέλ χορεύει το «Wake Me Up Before You Go Go» καθ’ οδόν προς τη δίκη

Σφοδρή κριτική από τους συναδέλφους της και χρήστες στα social media δέχεται εδώ και μερικές μέρες δικηγόρος και συνήγορος υπεράσπισης δύο εκ των 50 κατηγορουμένων στην πολύκροτη δίκη για τους βιασμούς της Ζιζέλ Πελικό στη Γαλλία, και ο λόγος είναι ένα βίντει που ανέβασε στο Instagram.

H 45χρονη δικηγόρος Nadia El Bouroumi, συνήγορος δύο εκ των κατηγορουμένων για τους βιασμούς της Ζιζέλ Πελικό, των Omar Douiri και Jean Marc Leloup, ανέβασε ένα βίντεο από το αμάξι της καθ’ οδόν προς το δικαστήριο της Αβινιόν για την υπόθεση που έχει προκαλέσει «σεισμό» στη Γαλλία ενώ λικνίζεται στους ρυθμούς της επιτυχίας των Wham «Wake Me Up Before You Go Go».

Η τοπική εφημερίδα La Provence μόνο τυχαία δεν θεώρησε την επιλογή του τραγουδιού και σχολίασε τη σχέση του χιτ της δεκαετίας του ’80 και του τρόπου δράσης του Ντομινίκ Πελικό, δηλώνοντας ότι η αναφορά στη «χημική υποταγή που υπέστη το θύμα» ήταν σαφής και «δύσκολο να μη γίνει αντιληπτή».

«Είναι αυτός ο ρόλος ενός δικηγόρου;», αναρωτιέται σε σχετικό δημοσίευμα για την συμπεριφορά της συνηγόρου υπεράσπισης η Le Parisien.

Η 45χρονη δικηγόρος από τις 2 Σεπτεμβρίου 2024 που ξεκίνησε η δίκη σχολιάζει καθημερινά την υπόθεση Πελικό με βίντεο στον λογαριασμό της στο Instagram.

Οι αναρτήσεις της έχουν γίνει αντικείμενο σφοδρού σχολιασμού από τους συναδέλφους της και από τους χρήστες του διαδικτύου.

