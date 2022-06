Σε πραγματικό θρίλερ εξελίσσεται ο α’ γύρος των βουλευτικών εκλογών στην Γαλλία και όλα θα κριθούν την προσεχή Κυριακή.

Οι περισσότεροι τηλεοπτικοί σταθμοί και τα δημοσκοπικά ινστιτούτα δίνουν την Λαϊκή Ένωση του Ζαν Λικ Μελανσόν να έρχεται πρώτη στον α’ γύρο, αλλά με διαφορά μικρότερη της μιας ποσοστιαίας μονάδας από την παράταξη Εμάνουελ Μακρόν. Συγκεκριμένα η διαφορά τους είναι 0,4%.

Οπως αναφέρουν τα τελευταία ευρήματα της δημοσκόπησης της Ipsos για λογαριασμό του τηλεοπτικού δικτύου France 24 ο αριστερός συνασπισμός Nupes (Λαϊκή Ένωση) του Μελανσόν συγκεντρώνει 25,6% έναντι 25,2% του Ensemble! (Μαζί!) του Μακρόν

Στην τρίτη θέση έρχεται το ακροδεξιό κόμμα της Μαρίν Λεπέν με 18,9%, ενώ την τέταρτη θέση φέρεται να καταλαμβάνουν οι Ρεπουμπλικανοί με 13,7%

Οσον αφορά στις έδρες που κάθε παράταξη θα κερδίσει στο δεύτερο γύρο των εκλογών, αυτή του Μακρόν έχει αρκετές πιθανότητες να πάρει την απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή να έχει πάνω από 289 έδρες.

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις το κόμμα του Μακρόν και οι σύμμαχοί του αναμένεται να εξασφαλίσουν από 265 έως 304 έδρες την προσεχή Κυριακή.

Έκκληση Μπορν να προσέλθουν στις κάλπες οι Γάλλοι στον β’ γύρο

Έκκληση στους ψηφοφόρους να προσέλθουν στις κάλπες στον δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών της ερχόμενης Κυριακής απηύθυναν τόσο η πρωθυπουργός Ελιζαμπέτ Μπορν εκ μέρους της προεδρικής πλειοψηφίας του Εμανουέλ Μακρόν όσο και ο ηγέτης της Λαϊκής Ένωσης Ζαν Λικ Μελανσόν.

«Σήμερα, περισσότεροι από ένας στους δύο Γάλλους δεν προσήλθαν στις κάλπες. Το πρώτο συλλογικό μας καθήκον είναι να μειώσουμε την αποχή. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση συνεχίζοντας τον διάλογο με όλη την κοινωνία», δήλωσε η Μπορν.

«Σε όλους όσοι απείχαν, θέλω να πω απόψε να πιστέψουν στη δύναμη της ψήφου τους και να ακουστούν οι φωνές τους την ερχόμενη Κυριακή. Είμαστε η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να λάβει την πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση. Έχουμε μια εβδομάδα κινητοποίησης μπροστά μας, μια εβδομάδα να πείσουμε», είπε επίσης η πρωθυπουργός και συνέχισε λέγοντας: «Καλώ λοιπόν όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις να συσπειρωθούν γύρω από τους υποψηφίους μας. Σε μια εβδομάδα, είναι οι αξίες μας που διακυβεύονται, η ελευθερία, η ισότητα, η αδελφοσύνη και ο κοσμικός χαρακτήρας» του κράτους.

🔴 Prime Minister Elisabeth #Borne has urged supporters to rally behind #Macron‘s coalition, saying it is “the only political force capable of securing a majority of seats in the #NationalAssembly“.#legislatives2022 #Legislatives https://t.co/S0zCUy2mVR pic.twitter.com/duaKh6B2fN — FRANCE 24 English (@France24_en) June 12, 2022

Μελανσόν: Να απορρίψουμε οριστικά τα καταστροφικά έργα της πλειοψηφίας του Μακρόν

Από πλευράς του, ο ηγέτης της γαλλικής αριστεράς Μελανσόν δήλωσε ότι «στο τέλος αυτού του πρώτου γύρου, η Νέα Λαϊκή Οικολογική και Κοινωνική Ένωση (Nupes) βγήκε πρώτη. Θα είναι παρούσα σε περισσότερες από 500 εκλογικές περιφέρειες στον δεύτερο γύρο» και συνέχισε σημειώνοντας ότι «αυτή την ώρα» οι προβολές για τις έδρες στον δεύτερο γύρο «δεν έχουν κανένα νόημα».

«Η αλήθεια είναι ότι το προεδρικό κόμμα, στο τέλος του πρώτου γύρου ηττάται και για πρώτη φορά στην Πέμπτη Δημοκρατία, ένας νεοεκλεγείς πρόεδρος δεν κατάφερε να συγκεντρώσει την πλειοψηφία στις βουλευτικές εκλογές που ακολούθησαν», είπε ακόμη ο Μελανσόν και συνέχισε λέγοντας τα εξής: «Καλώ τον λαό μας, ενόψει αυτού του αποτελέσματος και της εξαιρετικής ευκαιρίας που μας δίνει για την προσωπική μας ζωή και για το πεπρωμένο της κοινής πατρίδας να ξεσπάσει την ερχόμενη Κυριακή στις κάλπες. Να απορρίψουμε οριστικά τα καταστροφικά έργα της πλειοψηφίας του Μακρόν».