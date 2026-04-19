Γαλλική ναυτιλιακή εταιρεία επιβεβαιώνει ότι πλοίo της δέχθηκε προειδοποιητικά πυρά στα Στενά του Ορμούζ

Εμπορικά πλοία δέχτηκαν πυρά και απειλές από τον ιρανικό στρατό καθώς προσπαθούσαν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ, αφού η Τεχεράνη έκλεισε εκ νέου την κρίσιμη εμπορική οδό μετά από σύντομο άνοιγμα
FILE PHOTO: Oil tankers pass through the Strait of Hormuz, December 21, 2018. REUTERS/Hamad I Mohammed/File Photo
«Προειδοποιητικές βολές δέχτηκε ένα πλοίο της εταιρείας CMA CGM, το Σάββατο» στα Στενά του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε σήμερα (19.04.2026) η γαλλική ναυτιλιακή εταιρεία AFP. «Το πλήρωμά του είναι ασφαλές», δήλωσε σε δελτίο τύπου η εταιρεία με έδρα τη Μασσαλία, στη νότια Γαλλία.

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) επιβεβαίωσε ότι ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, «υπέστη ζημιές», χωρίς να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες. «Το Ιράν αποφάσισε να ρίξει σφαίρες χθες στα Στενά του Ορμούζ – Μια πλήρης παραβίαση της Συμφωνίας μας για την Κατάπαυση του Πυρός!», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στα social media, προσθέτοντας ότι ένα γαλλικό και ένα βρετανικό πλοίο ήταν μεταξύ των στόχων.

Τα εμπορικά πλοία δέχτηκαν πράγματι πυρά και απειλές από τον ιρανικό στρατό καθώς προσπαθούσαν να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ το Σάββατο, αφού το Ιράν έκλεισε εκ νέου αυτή την κρίσιμη εμπορική οδό μετά από ένα σύντομο άνοιγμα.

Σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO το Σάββατο, περιπολικά σκάφη του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) άνοιξαν πυρ εναντίον ενός πετρελαιοφόρου.

Το πλοίο και το πλήρωμα είναι ασφαλή, σύμφωνα με τον οργανισμό. Το δεξαμενόπλοιο είναι το Sanmar Herald, που φέρει ινδική σημαία, σύμφωνα με την εταιρεία πληροφοριών Vanguard Tech.

Ένα άλλο πλοίο, το Mein Schiff 4 με σημαία Μάλτας, ανέφερε ότι σ μικρή απόσταση έπεσε ένα βλήμα ενώ έπλεε κοντά στο Ομάν, σύμφωνα με την εταιρεία Vanguard.

Σε ένα τρίτο περιστατικό, η UKMTO ανέφερε ότι ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων «αναφέρεται να χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, προκαλώντας ζημιές σε ορισμένα εμπορευματοκιβώτια», αλλά όχι πυρκαγιά. Η αναφορά αυτή θα μπορούσε να αφορά στο πλοίο της γαλλικής εταιρείας CMA CGM.

Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο ισραηλινός στρατός δημοσιεύει χάρτη με την περιοχή που έχει υπό τον έλεγχό του στον νότιο Λίβανο
Ο IDF έχει καταστρέψει λιβανέζικα χωριά στην περιοχή, για να προστατεύσουν τις βόρειες ισραηλινές πόλεις από τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ ενώ έχει δημιουργήσει ζώνες ασφαλείας σε Συρία και Γάζα
Χάρτης του IDF για τον νότιο Λίβανο
Στον «αέρα» οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ με Ιράν: Ο Τραμπ παραμένει αισιόδοξος για συμφωνία, παγίδα «βλέπει» η Τεχεράνη - «Θα μας χτυπήσουν»
Ανοιχτό το ενδεχόμενο η ιρανική αντιπροσωπία να μην μεταβεί στο Ισλαμαμπάντ - Επικοινωνία του Σεχμπάζ Σαρίφ με τον Μασούντ Πεζεσκιάν - «Η σύγκρουση δεν έχει τελειώσει» λέει ο Νετανιάχου
Ντόναλντ Τραμπ
Τραμπ: Αμερικανοί πεζοναύτες σταμάτησαν ιρανικό πλοίο που προσπαθούσε να «σπάσει» τον ναυτικό αποκλεισμό
Ο Τραμπ σημείωσε ότι το πλοίο βρίσκεται πλέον στα χέρια των δυνάμεων των Αμερικανών Πεζοναυτών - «Κρατάμε το πλοίο και ελέγχουμε τι υπάρχει στο κατάστρωμα», έγραψε
Ντόναλντ Τραμπ
Εκλογές στη Βουλγαρία: Προηγείται ο φιλόρωσος Ρούμεν Ράντεφ, σύμφωνα με τα exit polls
O Ρούμεν Ράντεφ ήταν πρώην πρόεδρος της Βουλγαρίας και παραιτήθηκε τον Ιανουάριο του 2026 - Οι ψηφοφόροι κλήθηκαν στις κάλπες για όγδοη φορά μέσα σε πέντε χρόνια για τις βουλευτικές εκλογές
Rumen Radev, former Bulgarian president and leader of Progressive Bulgaria coalition, votes during the parliamentary election, in Sofia, Bulgaria, April 19, 2026. REUTERS/Stoyan Nenov TPX IMAGES OF THE DAY
