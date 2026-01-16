Γάζα: Αυτό είναι το Συμβούλιο Ειρήνης – Συμμετέχουν Μάρκο Ρούμπιο, Στιβ Γουίτκοφ, Τζάρεντ Κούσνερ και Τόνι Μπλερ

Tη σύνθεση του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα, του οποίου προεδρεύει ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (17.01.2026). Με παρόντα τον γαμπρό του Αμερικανού Προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ, συνεδρίασε χθες (σ.σ. 16.01.2026) για πρώτη φορά, η 15μελής παλαιστινιακή τεχνοκρατική επιτροπή που θα διοικήσει την περιοχή.

Στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα θα μετέχουν ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο απεσταλμένος του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ο γαμπρός του αρχηγού του Λευκού Οίκου, ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ, ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας, Μαρκ Ρόουαν, ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας, Ατζάι Μπάνγκα και ο πολιτικός σύμβουλος, Ρόμπερτ Γκάμπριελ.

Ο Βούλγαρος διπλωμάτης, Νικολάι Μλαντένοφ θα αναλάβει Ύπατος Εκπρόσωπος για τη Γάζα.

Διοικητής της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης του παλαιστινιακού θύλακα διορίστηκε ο υποστράτηγος Τζάσπερ Τζέφερς.

Στο μεταξύ, με παρόντα τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, συνεδρίασε χθες για πρώτη φορά, η 15μελής παλαιστινιακή τεχνοκρατική επιτροπή που θα διοικήσει τη Γάζα. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η επιτροπή θα εδρεύει στο Κάιρο απ’ όπου τα μέλη της θα μπορούν να επισκέπτονται τακτικά τη Λωρίδα της Γάζας.

Η επιτροπή συγκροτήθηκε επισήμως στις 14 Ιανουαρίου, όταν ανακοινώθηκε ότι ξεκινά η δεύτερη φάση του αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Αποτελείται από 15 Παλαιστίνιους τεχνοκράτες και θα διοικήσει προσωρινά τον θύλακα, υπό την επίβλεψη του Συμβουλίου Ειρήνης, πρόεδρος του οποίου είναι ο ίδιος ο Τραμπ.

Τα μέλη της επιτροπής θα συνεδριάσουν ξανά το Σάββατο (17.01.2026), ανέφερε ένα μέλος της στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ζητώντας να μην κατονομαστεί. «Ελπίζουμε (να πάμε) στη Γάζα την επόμενη ή τη μεθεπόμενη εβδομάδα, η δουλειά μας είναι εκεί και εκεί πρέπει να είμαστε», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η επιτροπή θα εδρεύει στο Κάιρο απ’ όπου τα μέλη της θα μπορούν να επισκέπτονται τακτικά τη Γάζα. Σύμφωνα με το ίδιο μέλος της επιτροπής, προτεραιότητά της θα είναι η αποκατάσταση των δημόσιων υποδομών κοινής ωφέλειας. «Δεν θα ασχοληθούμε με την πολιτική», επέμεινε.

Η ανοικοδόμηση της Γάζας

Το έργο της ανοικοδόμησης της Γάζας θα βασιστεί κυρίως στο αιγυπτιακό, αραβοϊσλαμικό σχέδιο, ανέφερε ο πρόεδρός της, Άλι Σάαθ, μηχανικός και πρώην υφυπουργός της Παλαιστινιακής Αρχής, μιλώντας στο αιγυπτιακό τηλεοπτικό κανάλι «al-Qahera News».

Το σχέδιο αυτό υιοθετήθηκε τον Μάρτιο του 2025, με τη στήριξη ευρωπαϊκών χωρών, σε απάντηση για το τότε σχέδιο του Τραμπ να θέσει υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ τον θύλακα και να τον μετατρέψει στη «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής», αφού εκδιώξει τους κατοίκους. Το αιγυπτιακό σχέδιο προβλέπει την ανοικοδόμηση της Γάζας χωρίς τη μεταφορά των 2 εκατομμύριων κατοίκων της αλλού.

«Το θέμα της στέγασης είναι πολύ σημαντικό, αφού καταστράφηκε το 85% των κατοικιών», είπε ο Σάαθ, υπογραμμίζοντας ότι είναι αναγκαίο να ανακτήσουν την αξιοπρέπειά τους οι Παλαιστίνιοι «που κάθονται σε σκηνές που τις παίρνει ο αέρας».

Για τον σκοπό αυτόν θα εισαχθούν στη Γάζα 200.000 προκατασκευασμένες μονάδες και θα μοιραστούν σε οργανωμένους καταυλισμούς για να καλύψουν τις ανάγκες στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας και της ασφάλειας, είπε ένα άλλο μέλος της επιτροπής, ο Ομάρ Σαμάλι.