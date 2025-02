Γάζα: Η στιγμή που απελευθερώνεται και ο έκτος όμηρος μετά από 10 χρόνια στα χέρια της Χαμάς

Χωρίς η Χαμάς να δώσει την παραμικρή εξήγηση, ο 36χρονος Χισάμ αλ Σάγεντέντ – ο τελευταίος από τους 6 ομήρους που απελευθέρωσε σήμερα (22.02.2025) η Παλαιστινιακή οργάνωση – παραδόθηκε στο Ισραήλ μακρια από το καθιερωμένο σόου με την εξέδρα.

Ανάμεσα στους έξι ομήρους που απελευθέρωσε η Χαμάς σε αντάλλαγμα με Παλαιστίνιους κρατούμενους ήταν και ένας Ισραηλινός Βεδουίνος που κρατούνταν στη Γάζα επί σειρά ετών πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023.

Ο 36χρονος Χισάμ αλ-Σάγεντ είναι πολίτης που εισήλθε στην Λωρίδα της Γάζας πριν από δέκα χρόνια και κρατούνται έκτοτε.

Ο άνδρας έχει ιστορικό ψυχικής νόσου, σύμφωνα με σχόλια των οικογενειών τους και με μια έκθεση της ΜΚΟ, Human Rights Watch το 2017.

Ο Σάγεντ, ένας Βεδουίνος με ισραηλινή υπηκοότητα, ο οποίος κατοικούσε στην έρημο Νεγκέβ πέρασε πεζή στη Γάζα από τα ανατολικά τον Απρίλιο του 2015.

Παρότι η Χαμάς τον χαρακτήρισε κάποια στιγμή στρατιώτη, η Human Rights Watch είπε ότι δεν συνδέεται με την ισραηλινή κυβέρνηση ή με τον στρατό, αλλά ότι συνήθιζε να περπατάει μεγάλες αποστάσεις. Δεν είναι γνωστό γιατί εισήλθε στη Γάζα.

«Γιατί να κρατούν όμηρο κάποιον που δεν έκανε τίποτα κακό; Είναι ένας φιλειρηνικός άνθρωπος που ήθελε να φτάσει στη Γάζα, αγαπάει τη Γάζα, δεν πήγε εκεί επιθετικά», δήλωσε αυτή την εβδομάδα ο πατέρας του Σάγεντ, ο Σααμπάν αλ-Σάγεντ, στο δημόσιο ισραηλινό ραδιόφωνο.

«Αυτό ήταν πιο επώδυνο για εμάς από οτιδήποτε άλλο».

A short while ago, the returning hostage Hisham al-Sayed crossed the border into Israeli territory accompanied by IDF and ISA forces, and he is currently on his way to an initial reception point in southern Israel, where he will be reunited with members of his family. pic.twitter.com/A3RUU0Ezd9