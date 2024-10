Γάζα: «Η Τζαμπάλια αφανίζεται» – Οι Ισραηλινοί προελαύνουν με τανκς και βομβαρδίζουν με αεροπλάνα

Να εγκαταλείψουν με κάθε τρόπο την περιοχή Τζαμπάλια στη Λωρίδα της Γάζας καλεί τους Παλαιστίνιους ο στρατός του Ισραήλ, καθώς συνεχίζονται οι αδιάκοποι βομβαρδισμοί και τα τανκς του IDF προελαύνουν βαθύτερα στο εσωτερικό της πόλης.

Παλαιστίνιοι γιατροί δήλωσαν ότι έχουν αναφερθεί νεκροί στην Τζαμπάλια, αλλά δεν μπορούν να φτάσουν σε αυτούς καθώς στην περιοχή εξακολουθούν να πέφτουν πυρά. Ο στρατός του Ισραήλ έχει ανακοινώσει ότι οι δυνάμεις του προσπαθούν να σταματήσουν άνδρες της Χαμάς που οργανώνουν επιθέσεις από την Τζαμπάλια της Γάζας και ότι θέλουν να αποτρέψουν την ανασύνταξή τους.

«Η Τζαμπάλια αφανίζεται», επαναλάμβαναν σε πολλά μηνύματά τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάτοικοι της Γάζας σήμερα, την επομένη της πρώτης επετείου από την έναρξη του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, ο οποίος πυροδοτήθηκε από την φονική και πρωτοφανή επίθεση μαχητών του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του 2023.

Οι Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι υγείας δεν έχουν μέχρι στιγμής δώσει στη δημοσιότητα νέους απολογισμούς για τις απώλειες, αλλά σημειώνουν ότι δεκάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας το τελευταίο 24ωρο. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ένας στρατιώτης σκοτώθηκε στο πεδίο των μαχών στη βόρεια Γάζα.

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε νέες εντολές εκκένωσης για τους κατοίκους της Τζαμπάλια και τις κοντινές της Μπέιτ Χανούν και Μπέιτ Λάχια, λέγοντάς τους να κατευθυνθούν σε καθορισμένη ανθρωπιστική ζώνη στην Αλ Μαουάσι, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι και αξιωματούχοι του ΟΗΕ δηλώνουν ότι δεν υπάρχουν απολύτως ασφαλή μέρη στη Γάζα.

«Η Τζαμπάλια βομβαρδίζεται σαν να άρχισε μόλις τώρα ο πόλεμος και ο κόσμος είναι τυφλός απέναντι σε αυτό», δήλωσε κάτοικος της Πόλης της Γάζας, ο 60χρονος Σάλαχ που έχει πέντε παιδιά.

«Εμείς ζούμε τουλάχιστον 7 χιλιόμετρα μακριά, αλλά ο θόρυβος των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών και των βομβαρδισμών των αρμάτων μάχης δεν μας αφήνουν να κοιμηθούμε. Ο κόσμος πρέπει να σταματήσει τα ισραηλινά εγκλήματα», πρόσθεσε μέσω εφαρμογής συνομιλιών.

Οι ένοπλες πτέρυγες της Χαμάς και του Ισλαμικού Τζιχάντ ανακοίνωσαν ότι μαχητές τους επιτέθηκαν στις ισραηλινές δυνάμεις στον βορρά με αντιαρματικές ρουκέτες και ότι υπάρχουν απώλειες στους κόλπους των ισραηλινών δυνάμεων.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε πολλούς Παλαιστίνιους μαχητές, εντόπισε όπλα και διέλυσε υποδομές ενόπλων στις επιχειρήσεις του στην Τζαμπάλια.

