Γάζα: Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σκοτώνει δύο Παλαιστινίους

Τα στοιχεία των δύο νεκρών δεν έγιναν άμεσα γνωστά, ενώ αρκετοί άλλοι άνθρωποι που βρίσκονταν στην περιοχή τραυματίστηκαν
Palestinians carry a casualty at the site hit by an Israeli strike, according to health officials, in Gaza City, March 8, 2026. REUTERS/Dawoud Abu Alkas TPX IMAGES OF THE DAY
Παλαιστίνιοι στη Γάζα μετά από ισραηλινό χτύπημα / Reuters

Τουλάχιστον δύο Παλαιστίνιοι νεκροί από μία αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους των υπηρεσιών υγείας.

Πρόκειται για το πιο θανατηφόρο περιστατικό, από την έναρξη των αεροπορικών επιχειρήσεων του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά του Ιράν, πριν από μία εβδομάδα.

Προσωπικό των υπηρεσιών υγείας δήλωσε ότι οι δύο Παλαιστίνιοι επέβαιναν σε ένα αυτοκίνητο κοντά στο πανεπιστήμιο Αλ-Αζάρ στο δυτικό τμήμα της πόλης Γάζας.

Τα στοιχεία των δύο νεκρών δεν έγιναν άμεσα γνωστά, ενώ αρκετοί άλλοι άνθρωποι που βρίσκονταν στην περιοχή τραυματίστηκαν, πρόσθεσαν οι ίδιοι αξιωματούχοι.

