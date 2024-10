Γάζα: Κοριτσάκι κουβαλάει στην πλάτη την τραυματισμένη αδερφή του αναζητώντας βοήθεια

Δεν έχει τέλος ο εφιάλτης για τους Παλαιστίνιους πολίτες στην Λωρίδα της Γάζας, από τις συνεχόμενες επιθέσεις που εξαπολύει το Ισραήλ, προκαλώντας τον θάνατο χιλιάδων αμάχων και παιδιών.

Εν μέσω του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στην Γάζα, κυκλοφόρησε ένα σπαραχτικό βίντεο με ένα κορίτσι να μεταφέρει την μικρότερη αδερφή της που είναι τραυματισμένη, στους δρόμους αναζητώντας ιατρική περίθαλψη.

Το κοριτσάκι, εμφανώς εξουθενωμένο, όπως φαίνεται στο βίντεο, στην ερώτηση πού κατευθύνεται, είπε: «Θέλω να θεραπευτεί το πόδι της και περπατάω γιατί δεν έχουμε αυτοκίνητο». Το παιδί προσπαθούσε να φτάσει στο πάρκο Al-Bureij για να βρει μια μονάδα υγειονομικής περίθαλψης όπου μπορεί να νοσηλευτεί η τραυματισμένη αδερφή της.

«Δεν μπορώ να περπατήσω άλλο», λέει η κοπέλα στο βίντεο, με αποτέλεσμα ο άνδρας που τη βιντεοσκοπούσε να τις βοηθήσει και τα πηγαίνοντάς τες στην μονάδα περίθαλψης.

“…I’ve been carrying her for an hour and I can’t take it anymore.”



A Palestinian girl from Gaza carried her injured sister on her back, barefoot, to return to Bureij refugee camp for treatment. pic.twitter.com/FAbV9hH4LZ