Γάζα: Οι αρχές κατηγορούν τον στρατό του Ισραήλ ότι σκότωσε δύο παιδιά – «Πήγαν να μαζέψουν ξύλα, δεν είχαν βόμβες»

Συντετριμμένοι οι συγγενείς των θυμάτων που δεν μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν την απώλεια των δύο αδελφών
Η Πόλη της Γάζας
Η Πόλη της Γάζας / REUTERS / Dawoud Abu Alkas

Παρά την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός στην Γάζα, οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ αλλά και οι μαχητές της Χαμάς επιμένουν να κρατούν σε υψηλό επίπεδο την ένταση με διάφορα περιστατικά και εμπλοκές.

Ωστόσο και οι δύο πλευρές έχουν υποστεί απώλειες από την ημέρα που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία στη Γάζα, με τις παλαιστινιακές αρχές να κατηγορούν το Ισραήλ ότι συνεχίζει αιματηρές επιθέσεις κατά αμάχων.

Μάλιστα, παλαιστινιακές ιατρικές πηγές ανακοίνωσαν σήμερα (29.11.2025) ότι δύο παιδιά σκοτώθηκαν από ισραηλινή επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας, κάτι που επιβεβαίωσαν και οι συγγενείς των θυμάτων.

Ο θείος των παιδιών δήλωσε ότι ισραηλινό drone χτύπησε τον Φάντι και τον Γκόμα Αμπού Άσι, δύο αδέλφια ηλικίας 10 και 12 ετών, ενώ μάζευαν καυσόξυλα για να βοηθήσουν τον καθηλωμένο σε αναπηρικό καροτσάκι πατέρα τους ανατολικά της Χαν Γιούνις στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

«Είναι παιδιά… τι έκαναν; Δεν έχουν πυραύλους ή βόμβες, πήγαν να μαζέψουν ξύλα για τον πατέρα τους ώστε να μπορέσει να ανάψει φωτιά», δήλωσε ο Μοχάμεντ Αμπού Άσι στο Ρόιτερς ενώ διεξαγόταν η κηδεία τους.

Στην κηδεία, ο πατέρας των παιδιών έκλαψε πάνω από τη σορό ενός από τα αγόρια του οποίου το σάβανο τραβήχτηκε για να φανεί το πρόσωπό του. Ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε προσώρας σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.

Η κατάσταση της εκεχειρίας στον παλαιστινιακό θύλακα

Τουλάχιστον 354 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί αφότου τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στις 10 Οκτωβρίου, σύμφωνα με αρχές στον τομέα της υγείας στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Ισραήλ λέει ότι τρεις στρατιώτες του έχουν σκοτωθεί από πυρά μαχητών το ίδιο διάστημα. Το επίπεδο της βίας έχει μειωθεί μετά την εκεχειρία, όμως το Ισραήλ συνεχίζει να πλήττει τη Λωρίδα της Γάζας και πραγματοποιεί κατεδαφίσεις σε έδαφος που κατέχει εκεί.

Η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς και το Ισραήλ υπέγραψαν εκεχειρία στις 9 Οκτωβρίου έπειτα από δύο χρόνια πολέμου, όμως άφησαν τα πιο δύσκολα ζητήματα για επίλυση σε περαιτέρω συνομιλίες.

Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται ότι παραβιάζουν τις δεσμεύσεις της εκεχειρίας και ότι αντιστέκονται σε επόμενα βήματα που απαιτεί το σχέδιο 20 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Από την επίθεση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 69.700 Παλαιστίνιοι, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν άμαχοι, σύμφωνα με αξιωματούχους στον τομέα της υγείας στη Γάζα. Μεγάλο μέρος της περιοχής έχει μετατραπεί σε ερείπια.

Το Ισραήλ ξεκίνησε την επίθεσή του έπειτα από επίθεση υπό την ηγεσία της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 κατά την οποία 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 250 μεταφέρθηκαν ως όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με απολογισμό του Ισραήλ.

