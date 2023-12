Σε δύσκολη θέση φαίνεται πως βρίσκεται η Χαμάς την ώρα που το Ισραήλ συνεχίζει την πολιορκία της Γάζας. Όλο και περισσότερα μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης παραδίδονται.

Πλάνα από τη βόρεια Λωρίδα της Γάζας που είδαν το φως της δημοσιότητας το Σάββατο (9.12.2023) δείχνουν ένα στέλεχος της Χαμάς να τοποθετεί αργά ένα τουφέκι στο έδαφος, καθώς δεκάδες Παλαιστίνιοι άνδρες παραδόθηκαν στα στρατεύματα του Ισραηλινού Στρατού.

Εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα social media αυτή την εβδομάδα δείχνουν δεκάδες άνδρες να κρατούνται από τον Ισραηλινό Στρατό.

Στελέχη της Χαμάς παραδίδονται όλο και περισσότερο στον Ισραηλινό Στρατό και σε άλλες περιοχές της Γάζας εν μέσω των μαχών, σύμφωνα με στρατιωτικούς αξιωματούχους.

Leaked footage from the northern Gaza Strip today shows an apparent Hamas operative slowly placing an assault rifle on the ground, as dozens of Palestinian men surrendered to IDF troops. pic.twitter.com/glEbGBj50i