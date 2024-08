Γάζα: Στόχος ισραηλινών πυρών ο ρεπόρτερ της τουρκικής κρατικής τηλεόρασης

Η τουρκική κρατική τηλεόραση TRT μετέδωσε ότι συνεργείο της αραβόφωνης υπηρεσίας του δικτύου, TRT Arabi, έγινε στόχος ισραηλινών πυρών στη Γάζα.

Σύμφωνα με την TRT, τα πυρά προήλθαν από Ισραηλινούς ελεύθερους σκοπευτές στη Γάζα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφριά ο ρεπόρτερ του δικτύου και να προκληθούν ζημιές στο όχημά του.

TRT Arabi Reporter Sami Berhum, who was attacked by Israeli soldiers:



We will continue to convey the events and facts in Gaza.



