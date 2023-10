Ταξίδι κάτω από τη Γάζα έκανε το αραβικό παράρτημα του καναλιού Russia Today (RT), που παρουσίασε ένα οδοιπορικό στα περίφημα τούνελ της Χαμάς κάτω από την περιοχή. Την ίδια ώρα ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς παραδέχτηκε με ωμό τρόπο στο δίκτυο MEMRI ότι τα τούνελ κατασκευάστηκαν για να προστατεύουν τα μέλη της οργάνωσης από το Ισραήλ και όχι του αμάχους.

Όπως ανέφερε το onalert.gr, ο Mousa Abu Marzouk μέλος του πολιτικού σκέλους της οργάνωσης, μιλώντας στο δίκτυο MEMRI, τόνισε ορθά κοφτά πως τα τούνελ στη Γάζα κατασκευάστηκαν για να μην κινδυνεύουν οι τρομοκράτες της Χαμάς από τις επιθέσεις του Ισραήλ και δεν φτιάχτηκαν για να βρίσκουν καταφύγιο εκεί οι άμαχοι.

«Η προστασία των αμάχων της Γάζας είναι ευθύνη του ΟΗΕ και του Ισραήλ» υποστήριξε ο Mousa Abu Marzouk, την ώρα που η ίδια η Χαμάς κάνει λόγο για όλο και περισσότερους άμαχους που χάνουν τη ζωή τους από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ.

Ο δημοσιογράφος του MEMRI μιλώντας με το το στέλεχος της Χαμάς του είπε πως δικαίως μπορεί κάποιοι να αναρωτηθούν γιατί η οργάνωση δεν χρησιμοποιεί τα τούνελ των 500 χιλιομέτρων κάτω από τη Γάζα για την προστασία των αμάχων.

Η απάντηση ήταν κυνική και ωμή. «Αυτά τα τούνελ κατασκευάστηκαν για να προστατεύουν εμάς από τα αεροσκάφη του Ισραήλ. Πολεμάμε μέσα από αυτά τα τούνελ. Το 75% των κατοίκων της Γάζας είναι πρόσφυγες και είναι ευθύνη του ΟΗΕ να τους προστατέψει», είπε το στέλεχος της Χαμάς.

Hamas Official Mousa Abu Marzouk: The Tunnels in Gaza Were Built to Protect Hamas Fighters, Not Civilians; Protecting Gaza Civilians Is the Responsibility of the U.N. and Israel #Hamas #Gaza pic.twitter.com/LlIVcQX6dt