Γάζα: Το Ισραήλ βομβάρδισε καταυλισμό – Τουλάχιστον 40 νεκροί και 60 τραυματίες

Ένας ακόμα πολύνεκρος βομβαρδισμός σημειώθηκε στη Γάζα, όταν κατά τα ξημερώματα της Τρίτης (10.9.2024) το Ισραήλ βομβάρδισε την ανακηρυγμένη ανθρωπιστική ζώνη Αλ Μαουάσι, στη Χαν Γιούνις. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν από την πλευρά τους πως έπληξαν «κέντρο διοίκησης» της Χαμάς.

«Ανασύρθηκαν και διακομίστηκαν 40 μάρτυρες και 60 τραυματίες» σε κοντινά νοσοκομεία μετά τον βομβαρδισμό του Ισραήλ στη Γάζα, συνόψισε ο Μοχάμεντ αλ Μουγάιρ, αξιωματούχος της πολιτικής προστασίας στη Γάζα, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Οι ομάδες μας συνεχίζουν τις προσπάθειες για να εντοπίσουν δεκαπέντε ανθρώπους που αγνοούνται μετά το πλήγμα που στοχοποίησε σκηνές εκτοπισμένων στο Αλ Μαουάσι», πρόσθεσε.

Πηγές προσκείμενες στην πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας έκαναν γνωστό νωρίτερα πως πήραν φωτιά τουλάχιστον 20 σκηνές, ενώ ισραηλινοί πύραυλοι προκάλεσαν κρατήρες βάθους ως ακόμη και εννέα μέτρων.

«Ολόκληρες οικογένειες ξεκληρίστηκαν στη σφαγή στο Αλ Μαουάσι», δήλωσε άλλο στέλεχος της πολιτικής προστασίας, ο Μαχμούντ Μπασάλ.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε από τη δική του πλευρά πως «έπληξε σημαντικούς τρομοκράτες της Χαμάς που δρούσαν σε κέντρο διοίκησης και ελέγχου ενσωματωμένο στην ανθρωπιστική περιοχή στη Χαν Γιούνις», προσθέτοντας πως «οι τρομοκράτες (…) διέπρατταν τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον στρατιωτών (…) και του κράτους του Ισραήλ».

«Οι τρομοκρατικές οργανώσεις στη Λωρίδα της Γάζας συνεχίζουν να καταχρώνται συστηματικά πολιτικές και ανθρωπιστικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένης της ανακηρυγμένης ανθρωπιστικής ζώνης, για να επιδίδονται σε τρομοκρατικές δραστηριότητες», επέμεινε.

Η Χαμάς διέψευσε πως βρίσκονταν μέλη του στρατιωτικού της βραχίονα στην ανθρωπιστική ζώνη που βομβαρδίστηκε.

«Οι κατηγορίες της κατοχής (σ.σ. του Ισραήλ) για την παρουσία μαχητών της αντίστασης είναι ξεδιάντροπο ψέμα», τόνισε η Χαμάς, στην εξουσία στη Γάζα από το 2007, μέσω Telegram.

One of the craters caused by the bombs dropped by Israelis to commit the new Mawasi refugee camp massacre.



I haven’t seen such a massive crater since the occupation launched its genocidal war on Gaza.



This is unreal. Entire Palestinian families have been wiped out. pic.twitter.com/kPqTjp2vWr