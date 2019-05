Γέννησε η Μέγκαν Μαρκλ – Δεν φαντάζεστε ποιος πρόλαβε την Τερέζα Μέι στα συγχαρίκια

Ο Πρίγκιπας Χάρι ήταν αυτός που ανακοίνωσε ότι η σύζυγός του Μέγκαν Μαρκλ γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι το πρωί της Δευτέρας. Μετά την επίσημη ανακοίνωση από τον ίδιο και το Παλάτι του Μπάκινγχαμ, άρχισαν να καταφθάνουν τα συγχαρητήρια.

Ο αρχηγός των Εργατικών και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Τζέρεμι Κόρμπιν ήταν εκείνος που πρόλαβε την Τερέζα Μέι και ευχήθηκε στην Μέγκαν και στον Χάρι.

Congratulations to Meghan and Harry on the birth of their baby. I hope they're all doing well. #royalbaby — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) May 6, 2019

Δεύτερη και καταϊδρωμένη η πρωθυπουργός της Βρετανίας ευχήθηκε στο πριγκιπικό ζευγάρι για την γέννηση του παιδιού τους.

Congratulations to the Duke and Duchess of Sussex on the arrival of their baby boy. Wishing you all the best at this happy time. — Theresa May (@theresa_may) May 6, 2019

Τις ευλογίες του έστειλε ο Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι