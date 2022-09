Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ παραχώρησε συνέντευξη Τύπου για τις προσαρτήσεις ουκρανικών εδαφών από τη Ρωσία και την αίτηση ένταξης στη Συμμαχία που υπέβαλε η Ουκρανία.

Η συνέντευξη του Γενς Στόλτενμπεργκ πραγματοποιήθηκε λίγη ώρα αφότου ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέβαλε επίσημα αίτημα για ένταξη της χώρας του στο ΝΑΤΟ.

Ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας ξεκαθάρισε ότι θα πρέπει να συμφωνήσουν όλα τα μέλη της για την ένταξη της Ουκρανίας, ενώ καταδίκασε την προσάρτηση των τεσσάρων περιοχών από τη Μόσχα.

Το αίτημα για ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ ακολούθησε την υπογραφή από τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, της προσάρτησης αυτών των ουκρανικών εδαφών.

Στην έκτακτη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Γενς Στόλτενμπεργκ επανέλαβε ότι «το ΝΑΤΟ δεν αποτελεί μέρος της ρωσο-ουκρανικής σύρραξης αλλά θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία», προειδοποιώντας τη Ρωσία ότι θα υπάρξει «σκληρή απάντηση» σε περίπτωση χρήσης πυρηνικών όπλων.

Ο γενικός γραμματέας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας ξεκαθάρισε, επίσης, ότι το ΝΑΤΟ δεν θα αναγνωρίσει ποτέ τις προσαρτήσεις, τονίζοντας ότι τα εδάφη αυτά είναι ουκρανικά όπως και η Κριμαία.

Σε ό,τι αφορά στο αίτημα Ζελένσκι για ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, παρέπεμψε ουσιαστικά το Κίεβο στις αποφάσεις της Συνόδου του περασμένου Ιουνίου στη Μαδρίτη, τονίζοντας ότι θα εξεταστεί και θα πρέπει να γίνει αποδεκτό από όλες τις χώρες – μέλη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Παρακολουθήστε τη συνέντευξη Στόλτενμπεργκ:

«Ο Πούτιν κινητοποίησε εκατοντάδες χιλιάδες στρατιώτες, εκτοξεύει ανεύθυνες απειλές περί πυρηνικών και τώρα προσαρτά παράνομα και άλλα ουκρανικά εδάφη. Όλα αυτά μαζί συνιστούν τη σοβαρότερη κλιμάκωση από την έναρξη του πολέμου», είπε ο Στόλτενμπεργκ.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ επανέλαβε την «αταλάντευτη υποστήριξη» των συμμάχων στην ανεξαρτησία, την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. «Αν αφήσουμε τον Πούτιν να κερδίσει στην Ουκρανία, θα είναι καταστροφικό για την Ουκρανία και επικίνδυνο για εμάς», πρόσθεσε.

Το Κίεβο, τόνισε, έχει το δικαίωμα να ανακαταλάβει τα ουκρανικά εδάφη. Κάλεσε επίσης τον Πούτιν να βάλει τέλος στον πόλεμο γιατί «είναι υπεύθυνος που τον άρχισε».

🔴🇷🇺 "This represents the most serious escalation since the start of the war." #NATO General Secretary Jens Stoltenberg responds to #Putin's annexation of four Ukrainian regions ⤵️ pic.twitter.com/uYhVOiGACt