Την πρόθεση του να παρατηθεί από τη θέση του προέδρου της Κεντρικής Τράπεζας της Γερμανίας (Bundesbank) εξέφρασε ο Γενς Βάιντμαν. Μετά από 10 χρόνια, πρόκειται να αφήσει το γραφείο στο τέλος του έτους.

Ο Γενς Βάιντμαν, σύμφωνα με DW, υπέβαλλε την παραίτηση του στον πρόεδρο της Γερμανίας Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ. Στην επιστολή του, ο πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας της Γερμανίας αναφέρει ότι θα εγκαταλείψει την θέση στις 31 Δεκεμβρίου του 2021.

«Κατέληξα στο συμπέρασμα ότι μετά από 10 χρόνια είναι ένα πολύ καλό διάστημα και για την Bundesbank, αλλά και για μένα, να γυρίσουμε σελίδα» αναφέρει σε επιστολή του προς τους εργαζόμενους της τράπεζας.

Ο 53χρονος Γενς Βάιντμαν ανέλαβε πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας της Γερμανίας τον Μάιο του 2011 και είναι ο νεότερος στην ιστορία της Bundesbank που έχει αναλάβει αυτή τη θέση.

