Γεωργία: Χάος σε διαδήλωση έξω από κοινοβούλιο – Αστυνομικοί πετάνε σε πολίτες δακρυγόνα και νερό με πίεση

Για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, πραγματοποιήθηκε και σήμερα (29.11.2024) συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την απόφαση της κυβέρνησης της Γεωργίας να αναβάλει μέχρι το 2028 τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την ΕΕ.

Η αστυνομία επιτέθηκε σε πολίτες με δακρυγόνα, σπρέι πιπεριού και νερό υπό πίεση για να διαλύσουν την συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Η Γεωργία διανύει περίοδο κρίσης μετά τις βουλευτικές εκλογές της 26ης Οκτωβρίου, στις οποίες αναδείχθηκε πρώτο κόμμα το κυβερνών Γεωργιανό Όνειρο.

Οι διαδηλωτές, πολλοί εκ των οποίων κρατούσαν γεωργιανές και ευρωπαϊκές σημαίες, συγκεντρώθηκαν έξω από το κοινοβούλιο της Γεωργίας και εκτόξευαν πυροτεχνήματα εναντίον των αστυνομικών.

Η φιλοδυτική αντιπολίτευση και η πρόεδρος της χώρας Σαλομέ Ζουραμπισβίλι κατήγγειλαν παρατυπίες στην εκλογική διαδικασία.

Η Ζουραμπισβίλι ανακοίνωσε απόψε ότι στηρίζει το αντικυβερνητικό «κίνημα αντίστασης».

Tbilisi Now!



In front of the Parliament 🇬🇪🇪🇺



Stand with Georgia!



Ezz Gaber #TbilisiProtests #Georgiprotests pic.twitter.com/bRwh0d0VDP — Mariam Kasrashvili 🇬🇪🇺🇦🇪🇺 (@KasrashviliM) November 29, 2024

🇬🇪 Violent clashes broke out in Tbilisi between protesters and security forces near the parliament building



Demonstrators have been protesting for two days against the freezing of Georgia’s EU accession talks. Tension rises, situation near parliament remains tense… pic.twitter.com/hpVPQ6x3nl — Швидко та точно (@shvidkotatochno) November 29, 2024

Η Ελένε Χοστάρια, αρχηγός του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης, του Συνασπισμού για την Αλλαγή, έσπασε το χέρι της στη χθεσινοβραδινή καταστολή των κινητοποιήσεων, την οποία συνέκρινε με την τακτική που ακολουθεί η αστυνομία στη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

Georgian President Salome Zourabichvili walks up to riot police which refuse to talk to her. Do you serve Georgia or Russia? Zourabichvili asks an officer. pic.twitter.com/EGbp5GijFk — Formula NEWS | English (@FormulaGe) November 28, 2024

Μιλώντας στο πρακτορείο Reuters, με το χέρι της κρεμασμένο από τον λαιμό, είπε: «Δεν θα υποχωρήσουμε, δεν θα τα παρατήσουμε. Αλλά πιστεύω ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να σκεφτεί πώς θα στηρίξει τους ανθρώπους που πιστεύουν πραγματικά στις ευρωπαϊκές αξίες».

Το πάγωμα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων προκάλεσε οργή σε πολλούς στη Γεωργία, αφού είναι ένας συνταγματικά κατοχυρωμένος στόχος της χώρας. Εκατοντάδες εργαζόμενοι στα υπουργεία Εξωτερικών, Άμυνας, Παιδείας και Δικαιοσύνης υπέγραψαν ανοιχτές επιστολές καταγγέλλοντας το πάγωμα ως αντισυνταγματικό. Ορισμένα ιδιωτικά πανεπιστήμια ανέφεραν ότι αναστέλλουν τα μαθήματα λόγω των ταραχών, ενώ ομοσπονδίες επιχειρήσεων κάλεσαν την κυβέρνηση να αναθεωρήσει τη στάση της.

Ο πρεσβευτής της ΕΕ στη Γεωργία χαρακτήρισε «αποκαρδιωτική» τη στάση του κυβερνώντος κόμματος και καταδίκασε την καταστολή των διαδηλώσεων.

Πηγή φωτο: Reuters