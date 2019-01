Γεωτρύπανα για πρώτη φορά στη Σελήνη για να βρουν οξυγόνο, νερό και καύσιμα!

Στο πλαίσιο του σχεδίου απόβασης στη Σελήνη, η ESA υπέγραψε ετήσιας διάρκειας συμβόλαιο με την αεροδιαστημική ευρωπαϊκή εταιρεία ArianeGroup, με έδρα το Παρίσι, η οποία κατασκευάζει τους πυραύλους Ariane.

Σκοπός, η ArianeGroup να κάνει μια προκαταρκτική μελέτη για τη δυνατότητα αποστολής εξόρυξης ρεγόλιθου!

