Γερμανία: Ακτιβιστές κόλλησαν τα χέρια τους σε διάδρομο του αεροδρομίου Βόννης – Κολονίας

Χάος σημειώθηκε στο αεροδρόμιο της Βόννης – Κολονίας, καθώς ακτιβιστές για το κλίμα κόλλησαν τα χέρια του στο οδόστρωμα ενός διαδρόμου.

Από το πρωί της Τετάρτης (24.7.2024) σημειώνονται ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων καθώς ακτιβιστές για το κλίμα κόλλησαν τις παλάμες τους στο δρόμο ενός από τους διαδρόμους του αεροδρομίου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, πέντε μέλη της οργάνωσης «Τελευταία Γενιά» (Letzte Generation) σκαρφάλωσαν στις 05:00 (τοπική ώρα) από φράχτη και κατάφεραν να βρεθούν στους διαδρόμους απογείωσης και προσγείωσης, όπου κόλλησαν τις παλάμες τους στην άσφαλτο, προκαλώντας διακοπή των πτήσεων.

Η αστυνομία απομάκρυνε τους ακτιβιστές χρησιμοποιώντας ειδικό διαλύτη και οι πτήσεις εκτελούνται και πάλι, το αεροδρόμιο ωστόσο εκτιμά ότι θα υπάρξουν ακυρώσεις και καθυστερήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Oil Kills! Internationale Protestkampagne gestartet!



Aktuell befinden sich Unterstützer*innen der Letzten Generation auf dem Rollfeld des Flughafens Köln/Bonn und beeinträchtigen so den Flugverkehr. Gleichzeitig wird weltweit in über 10 Ländern an Flughäfen protestiert!