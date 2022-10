Ακτιβιστές ενεργοποίησαν τον συναγερμό πυρκαγιάς στο ξενοδοχείο όπου διεξάγεται η Σύνοδος Κορυφής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας με αποτέλεσμα οι εργασίες να λήξουν νωρίτερα την Κυριακή. Μάλιστα, στην έναρξη των εργασιών μίλησε και ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς, λέγοντας χαρακτηριστικά πως κάποιοι «φαίνεται ότι δεν υποστηρίζουν τις συζητήσεις μας εδώ».

Oι εργασίες της Συνόδου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σταμάτησαν νωρίτερα από το προγραμματισμένο, όταν ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός πυρκαγιάς από ακτιβιστές για το κλίμα, όπως έγινε κατόπιν γνωστό. «Κάποιος χτύπησε τον συναγερμό. Φαίνεται ότι δεν υποστηρίζει τις συζητήσεις μας εδώ. Διαμαρτύρονται για το κλίμα και άλλα τέτοια και πιστεύουν ότι έτσι θα βελτιώσουν τη συζήτηση. Ο καλύτερος τρόπος να βελτιώσεις τη συζήτηση δεν είναι όμως να μην ακούς», δήλωσε ο Όλαφ Σολτς της Γερμανίας, εμφανώς ενοχλημένος από το επεισόδιο.

Την ευθύνη για τη δράση ανέλαβε η ομάδα «Scientist Rebellion». Περίπου 60 άτομα είχαν συγκεντρωθεί για να διαμαρτυρηθούν μπροστά στο ξενοδοχείο όπου διεξάγεται η Σύνοδος. «Η κλιματική αποτυχία των κυβερνήσεων απειλεί έντονα τη ζωή, την ασφάλεια και την υγεία των ανθρώπων. Η κλιματική κρίση είναι επίσης η μεγαλύτερη κρίση υγείας της ανθρωπότητας», ανέφερε η ομάδα μέσω Twitter.

Η ενεργοποίηση του συναγερμού πυρκαγιάς σε δημόσια κτίρια ή κατά τη διάρκεια σημαντικών εκδηλώσεων είναι συχνή τελευταία στο Βερολίνο. Την περασμένη εβδομάδα, ακτιβιστές για το κλίμα ενεργοποίησαν τον συναγερμό πυρκαγιάς σε κτίριο γραφείων του κοινοβουλίου, με αποτέλεσμα για τρεις ώρες να προκληθεί χάος στην περιοχή γύρω από την Bundestag. Ακτιβιστές κλείνουν επίσης συχνά τις εξόδους αυτοκινητοδρόμων.

Very spontaneous and quick-witted statement by Federal Chancellor Olaf Scholz @bundeskanzler @olafscholz on the fire alarm 🚨🔔 at the World Health Summit 2022 in Berlin 🌍⚕️ #WHS2022 (Source: Own video from my cell phone) pic.twitter.com/a3P57QAAUg