Γερμανία: Αυτοκίνητο έπεσε σε χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεμβούργο – Αναφορές για νεκρούς

Συναγερμός έχει σημάνει στο Μαγδεμβούργο στη Γερμανία καθώς αυτοκίνητο έπεσε σε χριστουγεννιάτικη αγορά της περιοχής το απόγευμα της Παρασκευής (20/12/2024) με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για πολλούς και τραυματίες αλλά και για νεκρούς.

Στο σημείο που έπεσε το αυτοκίνητο στην χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεμβούργο επικράτησε πανικός με τις Αρχές στη Γερμανία να συλλαμβάνουν τον οδηγό του οχήματος, ενώ ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό αν ήταν ατύχημά η τρομοκρατική επίθεση. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για 60 έως 80 τραυματίες ενώ ακόμη δεν έχουν ανακοινωθεί νεκροί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Reports of at least 11 Killed and over 60 Injured, after a Car drove Full-Speed into a Christmas Market in the Eastern German City of Magdeburg, with Police investigating the Incident as a Terrorist Attack. pic.twitter.com/ex0oWKC3qH — OSINTdefender (@sentdefender) December 20, 2024

#BREAKING: INSANE footage shows the moment a car RAN OVER multiple CIVILIANS in Magdeburg, Germany! pic.twitter.com/EHsQ4BPV6v ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ December 20, 2024

Γερμανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για 11 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Το αυτοκίνητο κατευθύνθηκε αναπτύσσοντας ταχύτητα προς το πλήθος, εκτοξεύοντας του ανθρώπους.

WIEDER ANSCHLAG AUF EINEN WEIHNACHTSMARKT



Heute Abend wurde ein Anschlag mit einem Auto auf einen Weihnachtsmarkt in Magdeburg verübt. Die Parallelen zum Terroranschlag auf den Breitscheidplatz in Berlin sind offensichtlich, und selbst die überall aufgestellten Merkel-Poller… pic.twitter.com/FALSdNBldZ — Lena Kotré (@KotreLena) December 20, 2024

Ο κόσμος άρχισε να τρέχει πανικόβλητος στην αγορά. Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, περισσότεροι από 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες υπάρχουν αρκετοί νεκροί, μεταδίδει το περιφερειακό μέσο ενημέρωσης Volksstimme.

Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει τον ακριβή απολογισμό

BREAKING: Car runs over people at Christmas market in Magdeburg, Germany. Reports of many victims pic.twitter.com/02lQBscdqq — BNO News (@BNONews) December 20, 2024

Σύμφωνα με πληροφορίες της BILD, η αστυνομία απέκλεισε τον χώρο και πραγματοποιεί έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν εκρηκτικών.

At least 3 dead Germans at the Christmas market in #Magdeburg after a man breaks through anti-terror bollards with his car and crashes into the crowd. Allegedly it’s a Syrian.

Has Germany had another terrorist attack at the end of 2024? pic.twitter.com/07kq0rmErK — Martin Sellner (@Martin_Sellner) December 20, 2024

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο πως ο οδογός είναι συριακής καταγωγής.