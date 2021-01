Γερμανία: Δυο συλλήψεις στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης μετά την εκκένωση -Λήξη συναγερμού

Επέστρεψε σε κανονικούς ρυθμούς το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης μετά το συναγερμό που είχε σημάνει το απόγευμα του Σαββάτου (16.01.2021).

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ένα μεγάλο μέρος του να εκκενωθεί καθώς βρισκόταν σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση χωρίς να γίνει γνωστή η αιτία.

Ο τερματικός σταθμός 1 του αεροδρομίου και ο περιφερειακός σιδηροδρομικός σταθμός του αεροδρομίου, οι οποίοι είχαν κλείσει άνοιξαν με την αστυνομία να αναφέρει ότι ερευνούσε μια εγκαταλελειμμένη αποσκευή, η οποία αποδείχτηκε ασφαλής.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως δύο άτομα συνελήφθησαν κατά την επιχείρηση και ανακρίνονται από την αστυνομία.

Δεν έλειψαν και οι αναφορές για βόμβα και για την παρουσία ενόπλου. Κυκλοφόρησε μάλιστα και ένα βίντεο στο διαδίκτυο που φαίνεται να δείχνει έναν αστυνομικό να σημαδεύει με όπλο σε κάποιον που βρίσκεται στο έδαφος μέσα στον τερματικό σταθμό.

#BREAKING:

Huge police operation going on in #FrankfurtAirport.

A suspect is seen lying on the floor heavily armed. pic.twitter.com/qwodPuGqYL