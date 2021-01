Γερμανία: Εκκενώθηκε το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης – Αναφορές για παρουσία ενόπλου

Συναγερμός έχει σημάνει στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης στη Γερμανία, καθώς έχει εκκενωθεί μεγάλο του μέρος για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά έχουν κλείσει ο τερματικός σταθμός 1 του Αεροδρομίου της Φρανκφούρτης, όπως και ο περιφερειακός σιδηροδρομικός σταθμός του.

Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες, καθώς είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση εκκένωσης στην οποία συμμετέχουν η κρατική και η ομοσπονδιακή αστυνομία.

Due to an ongoing police operation, parts of Terminal 1, the regional train station and the crossing to the long-distance train station are currently closed at Frankfurt Airport. Passengers are asked to follow the instructions of the security staff on site. pic.twitter.com/5EtfEyYkuU