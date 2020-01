Γερμανία: Έξι νεκροί από πυροβολισμούς στο Ροτ αμ Ζέε

Σύμφωνα με Γερμανικά ΜΜΕ Εξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυροβολισμούς μέσα σε κτίριο στη γερμανική πόλη Ροτ αμ Ζέε, στη Βάδη Βυρτεμβέργη.

Η αστυνομία ανακοίνωσε στο Twitter πως έχει συλληφθεί ένας ύποπτος. Δεν υπάρχουν ενδείξεις για άλλον δράστη.

Η αστυνομία εικάζει πως πρόκειται για έγκλημα πάθους και ότι ο δράστης και τα θύματα γνωρίζονταν. Δεν υπάρχουν ενδείξεις για άλλους υπόπτους. Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 12.45 μ.μ., τοπική ώρα, αλλά η κατάσταση είναι πλέον υπό έλεγχο.

6 people have been killed in a shooting incident in #German town of Rot am See

According to the German police, the incident was relationship-motivated.

The shooter has been detained by police officers. pic.twitter.com/vncgWRf7ip

— EHA News (@eha_news) January 24, 2020