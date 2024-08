Γερμανία: Ένας νεκρός και δεκάδες παγιδευμένοι μετά την κατάρρευση ξενοδοχείου

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον 8 άνθρωποι βρίσκονται παγιδευμένοι σε ξενοδοχείο κοντά στις όχθες του ποταμού Μοζέλα στη Γερμανία, μετά την κατάρρευση τμημάτων του κτιρίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα (07.08.2024) η τοπική αστυνομία.

Οι προσπάθειες διάσωσης έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά περίπλοκες για τον απεγκλωβισμό των παγιδευμένων σε ξενοδοχείο της Γερμανίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας. Όπως μεταδίδει το SWR, υπηρεσίες άμεσης δράσης δεν έχουν καταφέρει να εισέλθουν στο κτίριο εξαιτίας του κινδύνου περαιτέρω κατάρρευσης.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ενδέχεται να είναι παγιδευμένοι μέχρι εννέα άνθρωποι.

Η περιφέρεια του Μοζέλα προσελκύει τους τουρίστες για τις γραφικές κωμοπόλεις και τους αμπελώνες της στις απότομες όχθες του ποταμού.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εντόπισαν έναν νεκρό στο κτίριο. Άλλοι οκτώ άνθρωποι εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι κάτω από τα συντρίμμια, ορισμένοι με σοβαρά τραύματα, ανακοίνωσε το πρωί της Τετάρτης η αστυνομία της Ρηνανίας-Παλατινάτου. Υπάρχει επαφή με κάποιους από αυτούς: «Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κάνουν αυτή τη στιγμή ό,τι μπορούν για να τους διασώσουν».

