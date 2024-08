Γερμανία: Γυναίκα μαχαίρωσε 5 άτομα μέσα σε λεωφορείο

Νέο περιστατικό αιματηρής επίθεσης σημειώθηκε στη Γερμανία! Μία 32χρονη γυναίκα μαχαίρωσε και τραυμάτισε πέντε ανθρώπους μέσα σε λεωφορείο στην πόλη Ζίγκεν, το βράδυ της Παρασκευής (30.08.2024).

Η αστυνομία του Ζίγκεν, πόλη στη δυτική Γερμανία, ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής ότι η 32χρονη γυναίκα που επιτέθηκε με μαχαίρι σε επιβάτες του λεωφορείου συνελήφθη, ενώ αποκλείει το ενδεχόμενο τρομοκρατικής επίθεσης.

Οι τρεις από τους πέντε τραυματίες της επίθεσης νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο τέταρτος είναι σοβαρά τραυματισμένος και ο πέμπτος πιο ελαφρά.

«Δεν υπάρχει κανένας άλλος κίνδυνος», διαβεβαίωσε η αστυνομία της πόλης Ζίγκεν.

Γύρω στις 19.40, τοπική ώρα, όταν έγινε η επίθεση, «τουλάχιστον 40 επιβάτες βρίσκονταν μέσα στο λεωφορείο το οποίο πήγαινε στο φεστιβάλ της πόλης Ζίγκεν», σύμφωνα πάντα με τις αρχές.

Η επίθεση αυτή σημειώνεται, ενώ η Γερμανία βρίσκεται ακόμη σε κατάσταση σοκ από την επίθεση στο Ζόλινγκεν.

🇩🇪🚨‼️ BREAKING: A knife attack occurred at the Festival of Diversity in Solingen, Germany, resulting in multiple fatalities and several injuries.



The attacker, described by witnesses as possibly Arabic, randomly stabbed passers-by during the city festival. Reports indicate… pic.twitter.com/LrIlfsSrTK