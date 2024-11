Γερμανία και ΗΠΑ στέλνουν νέο πακέτο όπλων στην Ουκρανία ενώ τα δυο τελευταία F-16 παρέδωσε η Ολλανδία

ΗΠΑ και Γερμανία έστειλαν νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία ενώ η Ολλανδία παρέδωσε στο Κίεβο τα δυο τελευταία F-16 που είχε υποσχεθεί.

Η βοήθεια από ΗΠΑ και Γερμανία προς την Ουκρανία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τεθωρακισμένα, πυρομαχικά, drones και πυροβόλα όπλα.

Συγκεκριμένα οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ένα νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία αξίας έως και 275 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ η Ολλανδία παρέδωσε στο ρουμανικό κέντρο εκπαίδευσης τα δύο τελευταία F-16 που είχε υποσχεθεί.

Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν δήλωσε ότι το νέο πακέτο όπλων στην Ουκρανία θα «ανταποκρίνεται σε κρίσιμες ανάγκες στο πεδίο της μάχης» και θα περιλαμβάνει πυρομαχικά για πυραυλικά συστήματα, πυροβολικό και όπλα αρμάτων μάχης.

Ο Αμερικανός ΥΠΑΜ σχολίασε επίσης την απόφαση να προμηθεύσει την Ουκρανία με νάρκες κατά προσωπικού.

«Αυτό που είδαμε πιο πρόσφατα είναι ότι, επειδή οι Ρώσοι ήταν τόσο αποτυχημένοι στον τρόπο που πολεμούσαν, άλλαξαν λίγο την τακτική τους και δεν ηγούνται πλέον με τις μηχανοποιημένες δυνάμεις τους».

«Η Ουκρανία χρειάζεται τώρα όπλα, όπως νάρκες κατά προσωπικού για να επιβραδύνει τις προσπάθειες της Ρωσίας στο έδαφος», εξήγησε.

«Οι νάρκες ξηράς που θα τους παρέχουμε θα είναι νάρκες περιορισμένης διάρκειας που διαθέτουν δηλαδή μηχανισμό αυτοκαταστροφής ή απενεργοποίησης έπειτα από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα λόγω της εξάντλησης της μπαταρίας που απαιτείται για την πυροδότηση, γεγονός που τις κάνει πι οασφαλείς από αυτές που φτιάχνουν μόνοι τους οι Ουκρανοί», είπε ο Όστιν.

🇺🇸🇺🇦 The US announced a new military aid package for Ukraine valued at $275 million. This PDA package includes: ◾️Ammunition for HIMARS ◾️155mm and 105mm artillery ammunition ◾️60mm and 81mm mortar rounds ◾️Unmanned Aerial Systems ◾️TOW missiles ◾️Javelin and AT-4 anti-armor… pic.twitter.com/A7ZvDiH4AV

-Πυρομαχικά για συστήματα HIMARS

-Πυρομαχικά των 155mm, 105mm, 60mm και 81mm

-Drones

-Πύραυλοι TOW

-Βλήματα Javelin και AT-4

-Εξοπλισμός κατεδαφίσεων

-Χημικός, Βιολογικός, Πυρηνικός προστατευτικός εξοπλισμός

-Ανταλλακτικά, βοηθητικός εξοπλισμός, υπηρεσίες, εκπαίδευση και μεταφορά

Η Γερμανία έχει στείλει στην Ουκρανία νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας, το οποίο περιλαμβάνει τεθωρακισμένα οχήματα, αυτοκινούμενα πυροβόλα, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυρομαχικά.

Ειδικότερα, παραδόθηκαν 11 αυτοκινούμενα πυροβόλα – τέσσερα Panzerhaubitze 2000 και επτά M109 – όπως προκύπτει από την επικαιροποιημένη λίστα της γερμανικής κυβέρνησης με την στρατιωτική βοήθεια που έχει προσφέρει στην Ουκρανία. Παραδόθηκαν επίσης 41.000 βλήματα πυροβολικού των 155 χιλιοστών.

Το πακέτο περιλαμβάνει επίσης 47 τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού και 8 αερομεταφερόμενα οχήματα Caracal. Επιπροσθέτως, η Ουκρανία έχει παραλάβει δύο οχήματα Biber για κατασκευή γεφυρών, τρία τεθωρακισμένα οχήματα αποναρκοθέτησης Wisent και οκτώ φορτηγά Oshkosh.

Παραδόθηκαν, τέλος, περισσότερα από 300 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, διαφόρων τύπων, καθώς και ιατρικές προμήθειες.

Germany provided a new military aid package for Ukraine.

We are sincerely grateful to our German friends for their ironclad support in our fight. Together, we are approaching a just peace for Ukraine.

🇺🇦🤝🇩🇪



The package includes:

◾️1 TRML-4D air surveillance radar

◾️4 Pzh… pic.twitter.com/chbWXneAtP