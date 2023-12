Απελπιστική εικόνα παρουσιάζουν και σήμερα οι συγκοινωνίες στην Γερμανία λόγω της κακοκαιρίας. Το αεροδρόμιο του Μονάχου είναι κλειστό τουλάχιστον έως το μεσημέρι και δεν γίνονται οι πτήσεις λόγω της παγωμένης βροχής.

«Οι χώροι λειτουργίας θα αποψυχθούν το πρώτο μισό της ημέρας. Το σχέδιο είναι να επιτραπεί η επανέναρξη της εναέριας κυκλοφορίας από το μεσημέρι. Ωστόσο, μπορεί να υποτεθεί ότι η πλειονότητα των πτήσεων θα πρέπει επίσης να ακυρωθεί κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ημέρας για λόγους ασφαλείας», αναφέρει ανακοίνωση του αεροδρομίου του Μονάχου. Υπενθυμίζεται ότι το αεροδρόμιο είχε κλείσει το Σάββατο μετά από έντονη χιονόπτωση.

Η ίδια κατάσταση είναι και στους γερμανικούς σιδηροδρόμους καθώς δεκαετίες μηδενικών επενδύσεων έχουν προκαλέσει το χάος σε τμήματα της χώρας μετά την σφοδρή χιονόπτωση.

⚠️Announced freezing rain during the night: air traffic will be suspended until 12 noon on Tuesday, December 5

On Tuesday, 5.12. there will be no take-offs and landings from the start of operations at 6 a.m. until 12 noon. pic.twitter.com/R8SvSeNqJD