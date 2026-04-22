Γερμανία: Κύρια απειλή μας είναι η Ρωσία – Στόχος μας 260.000 εν ενεργεία στρατιώτες και 200.000 έφεδροι

Τη Ρωσία υπέδειξε ως «κύρια απειλή» για τη Γερμανία ο υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, ενώ μίλησε για έναν κόσμο που έχει γίνει «πιο αβέβαιος και πιο επικίνδυνος», παρουσιάζοντας για πρώτη φορά την στρατηγική για τον στρατό (Bundeswehr), με έμφαση δίδεται στην αύξηση τόσο του έμψυχου δυναμικού όσο και των τεχνικών δυνατοτήτων.

«Ο κόσμος έχει γίνει πιο απρόβλεπτος – και πρέπει επίσης να πούμε και πιο επικίνδυνος», δήλωσε ο Πιστόριους αναφερόμενος στον πόλεμο που ξεκίνησε η Ρωσία στην Ουκρανία αλλά και στις παγκόσμιες κρίσεις και τι πρέπει να κάνει η Γερμανία για να τις αντιμετωπίσει.

Η στρατιωτική στρατηγική, σημείωσε, παρέχει τώρα την σαφήνεια που απαιτείται υπό το πρίσμα αυτής της απειλής. «Όλοι πρέπει να προετοιμαστούμε για το γεγονός ότι η ειρήνη και η ελευθερία, η ευημερία και η ανοχή δεν είναι πλέον δεδομένα, αλλά πρέπει να τα υπερασπιζόμαστε – και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε σε θέση να τα υπερασπιστούμε», τόνισε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ρωσία θεωρείται ως η κύρια απειλή. Αυτή η χώρα «προετοιμάζεται για μια στρατιωτική αντιπαράθεση με το ΝΑΤΟ μέσω του επανεξοπλισμού της και βλέπει τη χρήση στρατιωτικής βίας ως νόμιμο μέσο για την επιβολή των συμφερόντων της», διευκρίνισε ο Γερμανός υπουργός ‘Αμυνας.

Ο Μπόρις Πιστόριους πρόσθεσε ότι η Ρωσία θεωρεί θεμελιωδώς τη Δύση ως εχθρική και παρουσιάζει την ένταξη δημοκρατικών κρατών στο ΝΑΤΟ ως περικύκλωση, ενώ χρησιμοποιεί επίσης σκόπιμα «υβριδικές μεθόδους» οι οποίες, όπως είπε, δεν είναι πλέον περιθωριακά φαινόμενα, καθώς η άμυνα εναντίον της κατασκοπείας, των δολιοφθορών, των κυβερνοεπιθέσεων και των εκστρατειών παραπληροφόρησης έχει καταστεί διαρκές καθήκον:

«Η ρωσική ηγεσία θέλει να αποδυναμώσει τη συνοχή του ΝΑΤΟ και να επιτύχει την αποσύνδεση των ΗΠΑ από την Ευρώπη. Στόχος της είναι η αποτυχία του ΝΑΤΟ και η επέκταση της σφαίρας επιρροής της Ρωσίας στην Ευρώπη», συνέχισε ο Μπόρις Πιστόριους.

Έπειτα, περιέγραψε την κεντρική ιδέα της νέας στρατηγικής της Bundeswehr, αναφέρθηκε σε ένα «νέο προφίλ δυνατοτήτων» που περιλαμβάνει τη δομή, την οργάνωση και το μέγεθος των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίες θα πρέπει έως το 2035 να αριθμούν 260.000 στρατιώτες και 200.00 εφέδρους.

Συνολικά, τουλάχιστον 460.000 στρατιώτες, μαζί με τους συμμάχους, θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν την επιθετικότητα της Ρωσίας, σημείωσε και επανέλαβε:

«Αναπτύσσουμε την Bundeswehr στον ισχυρότερο συμβατικό στρατό στην Ευρώπη. Βραχυπρόθεσμα, αυξάνουμε τις αμυντικές και τις αντοχές μας, μεσοπρόθεσμα, στοχεύουμε σε σημαντική αύξηση των συνολικών δυνατοτήτων μας και μακροπρόθεσμα, θα επιτύχουμε τεχνολογική υπεροχή».