Γερμανία: Ο Φρίντριχ Μερτς ζητά μια «νέα συμφωνία μεταξύ των γενεών» και διαμηνύει ότι η Ευρώπη «δεν είναι πιόνι κανενός»

Η ένταση ήταν εμφανής στη Bundestag όταν ο Φρίντριχ Μερτς πήρε τον λόγο. Υπό πίεση να προχωρήσει στο εκρηκτικό ζήτημα των συντάξεων στη Γερμανία, ο καγκελάριος υποστήριξε την ανάγκη για μια «νέα συμφωνία μεταξύ των γενεών», αναγνωρίζοντας ότι ο ρυθμός των κοινωνικών μεταρρυθμίσεων «δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες».

Στο ίδιο πνεύμα, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα για την Ουκρανία: η Ευρώπη «δεν είναι πιόνι» και δεν θα δεχτεί μια ειρήνη «μέσω συνθηκολόγησης» του Κιέβου.

Μια θυελλώδης συνεδρίαση στη Bundestag

Από την έναρξη της συζήτησης για τον προϋπολογισμό, το κλίμα έγινε συγκρουσιακό. Η επικεφαλής της AfD, Άλις Βάιντελ, είχε πυροδοτήσει την ένταση συγκρίνοντας την κυβέρνηση με τον «Τιτανικό» που βυθίζεται και χαρακτηρίζοντας τις ενέργειές της «φάρσα».

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του καγκελαρίου, βουλευτές της ακροδεξιάς τον αποκάλεσαν «πολεμοκάπηλο» και «επιτιθέμενο», αναγκάζοντας την πρόεδρο της Bundestag, Γιούλια Κλέκνερ, να καταγγείλει ένα επίπεδο συζήτησης «πνευματικά περιορισμένο και ανάξιο».

Ο Μερτς αναζητά διέξοδο από την κρίση του συνταξιοδοτικού

Απέναντι στη δυσαρέσκεια στο εσωτερικό του κόμματός του και στην οικονομική πίεση, ο Μερτς τόνισε: «Η Γερμανία είναι μια πολύπλοκη χώρα, με πολύπλοκα προβλήματα που απαιτούν πολύπλοκες λύσεις». Κάλεσε σε διαγενεακή συνεργασία για την ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων και υπογράμμισε ότι όσοι θέλουν να εργάζονται περισσότερο πρέπει να μπορούν να το κάνουν, με τα κατάλληλα κίνητρα.

Ωστόσο, η ίδια η πολιτική του οικογένεια βρίσκεται σε αναβρασμό: η Junge Union απειλεί να μην ψηφίσει τη μεταρρύθμιση, δημιουργώντας ένα σοβαρό πολιτικό αδιέξοδο. Ο καγκελάριος αναγκάστηκε να συγκαλέσει έκτακτη σύσκεψη με τους κυβερνητικούς του εταίρους για να αναζητήσει λύση.

Μια Γερμανία «στον δρόμο της ανανέωσης»

Ο Μερτς προσπάθησε να περάσει ένα πιο αισιόδοξο μήνυμα, διαβεβαιώνοντας ότι η χώρα κινείται σε «μονοπάτι ανανέωσης». Αναφέρθηκε σε «πρώτα ορατά αποτελέσματα» στην ενεργειακή πολιτική, στη μείωση της γραφειοκρατίας και στην ψηφιοποίηση — εξελίξεις που, όπως είπε, μπορούν να προσελκύσουν περισσότερες επενδύσεις.

Υποσχέθηκε να περιορίσει τις αντιληπτές και πραγματικές αδικίες σχετικά με το εισόδημα, ζητώντας από τους πολίτες υπομονή: οι μεταρρυθμίσεις θα προχωρήσουν, έστω κι αν τα αποτελέσματά τους θα είναι «αναπόφευκτα καθυστερημένα».

Η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει κυρίαρχη στο ουκρανικό ζήτημα

Στην εξωτερική πολιτική, ο καγκελάριος επανέλαβε ότι η Γερμανία θα στηρίζει την Ουκρανία «για όσο χρειαστεί». Ανανέωσε την πρότασή του για αξιοποίηση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν παγώσει στην ΕΕ και απέρριψε οποιαδήποτε ειρηνευτική λύση βασισμένη σε συνθηκολόγηση του Κιέβου.

Κατά τον ίδιο, «υπάρχει μόνο ένας επιτιθέμενος» σε αυτόν τον πόλεμο και μια βιώσιμη ειρήνη δεν μπορεί να επιτευχθεί ούτε χωρίς τη συναίνεση της Ουκρανίας ούτε χωρίς εκείνη της Ευρώπης. Η θέση του έγινε δεκτή με χειροκροτήματα που ξεπέρασαν τα όρια της κυβερνητικής συμμαχίας, φτάνοντας ακόμη και στους βουλευτές του SPD και των Πρασίνων.

Αναφερόμενος στις πρόσφατες αμερικανικές πρωτοβουλίες για ένα ειρηνευτικό σχέδιο, ο Μερτς προειδοποίησε ότι οι αποφάσεις που αφορούν την Ευρώπη πρέπει να λαμβάνονται «μαζί με την Ευρώπη», μια Ευρώπη που «δεν είναι πιόνι, αλλά κυρίαρχος παράγοντας».