Γερμανία: Πιθανόν να στείλει το Πολεμικό Ναυτικό της στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας

Και δήλωσε πως η ανάμιξη της Γερμανίας δεν θα είναι συμβολική ούτε θα χρησιμεύσει για να σταλούν πολιτικά μηνύματα, αλλά θα αφορά την προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στην περιοχή
01 March 2026, Lower Saxony, Wilhelmshaven: The frigate "Sachsen-Anhalt" (F 224) arrives in port at the naval base after a deployment lasting several months. The crew supported the Lebanese Navy off the coast of Lebanon with maritime surveillance and training as part of the Unifil mission. Photo by: Hauke-Christian Dittrich/picture-alliance/dpa/AP Images
Η γερμανική φρεγάτα Sachsen-Anhalt / AP

Η Γερμανία προχωρεί ήδη σε συγκεκριμένο σχεδιασμό για μια ενδεχόμενη ανάπτυξη του γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού στα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε χθες, Κυριακή (19.04.2026), ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων στην περιοχή.

«Το σχεδιάζουμε. Κάνουμε ασκήσεις γι’ αυτό, και σε σχέση με πιθανούς εταίρους, και με το πώς θα μπορούσε να δομηθεί μια τέτοια επιχείρηση», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό ARD. Πρόσθεσε ότι δεν θα έκανε σωστά τη δουλειά του, αν δεν γίνονταν ήδη τέτοιες προετοιμασίες για τα Στενά του Ορμούζ.

Ο ίδιος υπογράμμισε ωστόσο ότι ο σχεδιασμός βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο. Οι προϋποθέσεις για οποιαδήποτε ανάπτυξη θα περιλάμβαναν μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός, ένα νομικό πλαίσιο βάσει του διεθνούς δικαίου και μια εντολή από την γερμανική Βουλή, την κάτω βουλή του γερμανικού κοινοβουλίου, δήλωσε προσθέτοντας: «Απέχουμε ακόμα απ’ αυτό».

Ο Πιστόριους επισήμανε τις δυνατότητες του γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού στη ναρκαλιεία, λέγοντας ότι η χώρα του διαδραματίζει παραδοσιακά ηγετικό ρόλο στον τομέα αυτό στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Ο Πιστόριους δήλωσε πως η ανάμιξη της Γερμανίας δεν θα είναι συμβολική ούτε θα χρησιμεύσει για να σταλούν πολιτικά μηνύματα, αλλά θα αφορά την προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στην περιοχή. «Ανέκαθεν λέγαμε ότι αυτός δεν είναι δικός μας πόλεμος, όμως επηρεαζόμαστε από τις συνέπειές του», δήλωσε.

Ο υπουργός παραδέχθηκε ότι μια ενδεχόμενη αποστολή θα απαιτούσε από το Πολεμικό Ναυτικό να επαναπροσδιορίσει άλλες αποστολές, επισημαίνοντας: «Μπορούμε να αναπτύξουμε τον εξοπλισμό μας μόνο μία φορά». Περιέγραψε την κατάσταση στα στενά του Ορμούζ ως απρόβλεπτη αυτή τη στιγμή, με περισσότερες από 20 επιθέσεις να έχουν αναφερθεί εναντίον εμπορικών πλοίων.

Ο Πιστόριους δήλωσε επίσης ότι δεν θα μπορούσε να φανταστεί πώς η ασφάλεια της υδάτινης διόδου θα μπορούσε να διασφαλισθεί χωρίς την ανάμιξη των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς η μη συμμετοχή των ΗΠΑ «δεν θα ήταν κάτι συνετό στρατιωτικά και πολιτικά θα έστελνε λάθος μήνυμα».

Αυτοδυναμία για τον Ρούμεν Ράντεφ στις βουλευτικές εκλογές στη Βουλγαρία - Πρώην πιλότος μαχητικών αεροσκαφών και φιλορώσος
Το ποσοστό συμμετοχής στις εκλογές ξεπέρασε το 50% - Μεγάλος ηττημένος των εκλογών χαρακτηρίζεται το μέχρι πρότινος κυβερνών κόμμα του Μπόικο Μπορίσοφ
Rumen Radev, former Bulgarian president and leader of Progressive Bulgaria coalition, walks to address the media after the first exit polls at the parliamentary election, in Sofia, Bulgaria, April 19, 2026. REUTERS/Spasiyana Sergieva
Σοκάρουν οι φρικιαστικές λεπτομέρειες για το μακελειό στη Λουιζιάνα - Ο 31χρονος σκότωσε τα 7 παιδιά του και τον ανιψιό του
Εισέβαλε σε 3 σπίτια και πυροβόλησε τα 7 παιδιά του, το ανίψι του και δύο γυναίκες, μεταξύ αυτών και την σύζυγό του - Εξουδετερώθηκε κατά τη διάρκεια καταδίωξης
δράστης
Ο ισραηλινός στρατός δημοσιεύει χάρτη με την περιοχή που έχει υπό τον έλεγχό του στον νότιο Λίβανο
Ο IDF έχει καταστρέψει λιβανέζικα χωριά στην περιοχή, για να προστατεύσουν τις βόρειες ισραηλινές πόλεις από τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ ενώ έχει δημιουργήσει ζώνες ασφαλείας σε Συρία και Γάζα
Χάρτης του IDF για τον νότιο Λίβανο
Γαλλική ναυτιλιακή εταιρεία επιβεβαιώνει ότι πλοίo της δέχθηκε προειδοποιητικά πυρά στα Στενά του Ορμούζ
Εμπορικά πλοία δέχτηκαν πυρά και απειλές από τον ιρανικό στρατό καθώς προσπαθούσαν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ, αφού η Τεχεράνη έκλεισε εκ νέου την κρίσιμη εμπορική οδό μετά από σύντομο άνοιγμα
FILE PHOTO: Oil tankers pass through the Strait of Hormuz, December 21, 2018. REUTERS/Hamad I Mohammed/File Photo
