Παγωμένη παρακολουθεί η Γερμανία τις συνεχείς επιθέσεις εναντίον ανυποψίαστων πολιτών – δυο μέσα σε μια εβδομάδα – με πολλά θύματα και με τα κίνητρα του δράστη της πιο πρόσφατης επίθεσης να είναι ακόμα άγνωστα.

Από την επίθεση που έγινε την Δευτέρα (24/02/2020) όταν ένας άνδρας έριξε το αυτοκίνητο που οδηγούσε πάνω σε παρέλαση καρναβαλιστών στην πόλη Φολκμάρζεν της Γερμανίας τραυματίσθηκαν 52 άνθρωποι ανάμεσά τους και 18 παιδιά!

«Υπάρχουν 18 παιδιά μεταξύ των θυμάτων (…) 35 άνθρωποι νοσηλεύονται και 17 ακόμη έχουν λάβει εξιτήριο αφού έλαβαν τις πρώτες βοήθειες», ανέφερε η τοπική αστυνομία στον λογαριασμό της στο Twitter.

Οι ερευνητές ελπίζουν να μπορέσουν να ανακρίνουν σήμερα τον 29χρονο άνδρα που έριξε την ασημί Μερσεντές του πάνω στο συγκεντρωμένο πλήθος.

Το χθεσινό περιστατικό σόκαρε την κοινή γνώμη της Γερμανίας η οποία ακόμη προσπαθεί να συνέλθει από την τρομοκρατική, ρατσιστική επίθεση της προηγούμενης εβδομάδας στην πόλη Χανάου, στην οποία σκοτώθηκαν 11 άνθρωποι.

Maurice P. is said to have deliberately driven on the Monday train in Volkmarsen near Kassel on Monday afternoon. According to the Frankfurt police chief, 30 people were injured, including many children. The 29-year-old driver was arrested.

#Volkmarsen pic.twitter.com/fskhBe4fBw