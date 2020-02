Τουλάχιστον 30 άτομα τραυματίστηκαν στην πόλη Φολκμάρζεν, στη δυτική Γερμανία όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος καρναβαλιστών.

Ανάμεσα στα άτομα που χτυπήθηκαν υπάρχουν και πολλά παιδιά, ενώ κάποιοι από τους τραυματίες είναι σοβαρά, όπως έκανε γνωστό η αστυνομία στη Γερμανία, που προσθέτει ότι είναι πολύ νωρίς να ειπωθεί ποιο είναι το κίνητρο του δράστη.

Το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο Hessenschau μετέδωσε ότι η αστυνομία πιστεύει ότι ο οδηγός, ένας 29χρονος Γερμανός, ενήργησε εσκεμμένα, όμως τίποτα περισσότερο δεν είναι προς το παρόν γνωστό.

Ο γερμανικός ενημερωτικός ιστότοπος HNA, επικαλούμενος αυτόπτες μάρτυρες, έγραψε ότι ο άνδρας φαίνεται πως στόχευε παιδιά και οδηγούσε με «τέρμα τα γκάζια» προς την κατεύθυνση του πλήθους, που είχε συγκεντρωθεί για την παραδοσιακή παρέλαση ενόψει της Σαρακοστής.

«Κόσμος ερχόταν καταπάνω μου, κλαίγοντας» περιέγραψε ο επίτροπος της κοινότητας Ράινχαρντ Κούμπατ στην εφημερίδα Bild.

«Στον δρόμο υπήρχαν κυρίως τραυματισμένα παιδιά, αλλά και μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι. Τα παιδιά με πλησίαζαν και μου έλεγαν ότι ακουγόταν κάτι σαν «πλαφ, πλαφ, πλαφ» κάθε φορά που το όχημα περνούσε πάνω από έναν άνθρωπο».

A car smashed into a crowd during the Monday procession at a Carnival Parade in #Volkmarsen, #Germany. At least 15 people injured including children. Local media report pic.twitter.com/69Zq3KyCIR