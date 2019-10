Γερμανία: Πυροβολισμοί σε συναγωγή – Πληροφορίες για νεκρούς

Δεύτερη επίθεση μέσα σε λίγες ημέρες με άρωμα τρομοκρατίας στην Γερμανία. Αυτή την φορά η επίθεση έγινε κοντά σε Συναγωγή κοντά σε εβραϊκό νεκροταφείο στην πόλη Χάλε. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο δράστης ή οι δράστες ήταν οπλισμένοι με ημιαυτόματο όπλο, αλλά και χειροβομβίδες. Οι νεκροί σύμφωνα με την αστυνομία είναι δυο. Όπως μετέδωσε το Sputnik, έχει συλληφθεί ένα άτομο.

Τοπικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ένας άνδρας πυροβόλησε με ημιαυτόματο εναντίον πολιτών και ο απολογισμός κάνει λόγο για δυο νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης ή οι δράστες πέταξαν και χειροβομβίδα σε εβραϊκό νεκροταφείο. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα είναι η πιο ιερή ημέρα για τους εβραίους είναι το λεγόμενο Γιομ Κιπούρ.

«Σύμφωνα με προκαταρκτικά ευρήματα, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Χάλε», ανέφερε η τοπική αστυνομία στο Twitter. «Σημειώθηκαν αρκετοί πυροβολισμοί. Οι φερόμενοι ως δράστες διέφυγαν με ένα όχημα. Διενεργούμε επείγουσες έρευνες και ζητούμε από τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους». Η γερμανική υπηρεσία σιδηροδρόμων Deutsche Bahn ανέφερε πως ο σιδηροδρομικός σταθμός στη Χάλε έχει κλείσει.

Την είδηση για τους δύο νεκρούς επιβεβαιώνει και η τοπική αστυνομία, η οποία κάνει έκκληση στους πολίτες να μείνουν στα σπίτια τους.

#BREAKING Death toll in #Halle shooting rises to 2, the shooter is on the run, according to #Germany police. The shooting occured during Yom Kippur, the holiest day in the Jewish tradition pic.twitter.com/ekGmJxRoA5

— Guy Elster (@guyelster) October 9, 2019