Το ζήτημα των αποζημιώσεων «έχει κλείσει», απάντησε η Γερμανία στην Πολωνία απορρίπτοντας το αίτημά της, το οποίο έκανε λόγω των απωλειών που υπέστη κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η Πολωνία υπολογίζει ότι οι απώλειες αυτές ανέρχονται σε 1,3 τρισ. ευρώ, όσα χρήματα ζήτησε δηλαδή από τη Γερμανία.

«Η θέση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης δεν έχει αλλάξει, το ζήτημα των επανορθώσεων έχει κλείσει», είπε ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Γερμανίας και πρόσθεσε ότι «η Πολωνία αποποιήθηκε του δικαιώματός της για νέες επανορθώσεις εδώ και πολύ καιρό, το 1953 και επιβεβαίωσε αυτήν την αποποίηση πολλές φορές».

"Poland will seek reparations from Germany for everything they've done to our country between 1939-1945,



says the leader of Poland's ruling Law and Justice party Jarosław Kaczyński, on the 83rd anniversary of the German invasion of Poland and of the outbreak of World War II. pic.twitter.com/krD9pYMAIL