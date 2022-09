Η Πολωνία εκτιμά πως οι απώλειες που υπέστη κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο λόγω της Γερμανίας ανέρχονται σε 6,2 τρισεκ. ζλότι (1,32 τρισ. δολάρια ΗΠΑ, 1,3 τρισεκ. ευρώ), δήλωσε σήμερα ο ηγέτης του κυβερνώντος εθνικιστικού κόμματος και είπε πως η Βαρσοβία θα ζητήσει επίσημα επανορθώσεις.

Μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Πολωνίας και επίσης μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, η Γερμανία έχει πει στο παρελθόν πως όλες οι οικονομικές διεκδικήσεις που συνδέονται με τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο έχουν διευθετηθεί.

Η νέα αποτίμηση των οφειλόμενων επανορθώσεων είναι μεγαλύτερη εκείνης των 850 δισ. αμερικανικών δολαρίων που είχε κάνει ένας βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος το 2019. Το κυβερνών κόμμα Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS) έχει ζητήσει επανειλημμένα αποζημιώσεις αφότου ανέλαβε την εξουσία το 2015, όμως η Πολωνία δεν έχει ζητήσει επίσημα επανορθώσεις.

“Το ποσό που παρουσιάστηκε υιοθετήθηκε χρησιμοποιώντας την πιο περιορισμένη, συντηρητική μέθοδο, θα ήταν δυνατό να το αυξήσουμε”, είπε ο Γιάροσλαβ Κατσίνσκι, ηγέτης του PiS, σε συνέντευξη Τύπου.

Η μαχητική στάση απέναντι στη Γερμανία, που χρησιμοποιείται συχνά από το PiS για να κινητοποιήσει το εκλογικό του ακροατήριο, έχει προκαλέσει εντάσεις στις σχέσεις με το Βερολίνο. Έχει ενταθεί μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία εν μέσω επικρίσεων για την εξάρτηση του Βερολίνου από το ρωσικό αέριο και τη βραδύτητά του στο να βοηθήσει το Κίεβο.

Περίπου έξι εκατομμύρια Πολωνοί, περιλαμβανομένων τριών εκατομμυρίων Πολωνών Εβραίων, σκοτώθηκαν στη διάρκεια του πολέμου και η Βαρσοβία ισοπεδώθηκε έπειτα από μια εξέγερση το 1944 κατά την οποία περίπου 200.000 άμαχοι έχασαν τη ζωή τους.

"Poland will seek reparations from Germany for everything they've done to our country between 1939-1945,



says the leader of Poland's ruling Law and Justice party Jarosław Kaczyński, on the 83rd anniversary of the German invasion of Poland and of the outbreak of World War II. pic.twitter.com/krD9pYMAIL