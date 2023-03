Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές στην Καρλσρούη της Γερμανίας, λόγω ενός περιστατικού με ομήρους εγκλωβισμένους σε φαρμακείο της πόλης.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild της Γερμανίας, στο σημείο έχουν σπεύσει πολλοί αστυνομικοί για την «κατάσταση ομηρείας», ωστόσο αν και οι Αρχές επιβεβαίωσαν το περιστατικό, δεν είναι γνωστό πόσοι όμηροι κρατούνται μέσα στο φαρμακείο αλλά ούτε και πόση ώρα συνεχίζεται αυτή η κατάσταση.

Η αστυνομία της Καρλσρούης ανακοίνωσε στο Twitter ότι η περιοχή έχει αποκλειστεί και ότι εκεί βρίσκεται ισχυρή αστυνομική δύναμη.

Σύμφωνα με τη Bild, η αστυνομία δεν έχει αποκαλύψει τον αριθμό των ομήρων μέσα στο φαρμακείο για «τακτικούς λόγους» και, επικαλούμενη πληροφορίες των μέσων της Στουτγκάρδης, αναφέρει ότι πρόκειται για έναν απαγωγέα που κρατάει 2 ανθρώπους όμηρους ενώ ζητάει 1 εκατομμύριο ευρώ σε λύτρα για να τους αφήσει.

BREAKING: Police in Germany have confirmed a hostage situation at a pharmacy in the city of Karlsruhe – but it is not yet known how many people are being held.



