Γερμανία: Τέσσερις μαθητές τραυματίες μετά από επίθεση με μαχαίρι σε γυμνάσιο του Βούπερταλ

Συναγερμός έχει σημάνει σε γυμνάσιο της πόλης Βούπερταλ της Γερμανίας όπου τέσσερις μαθητές τραυματίστηκαν όταν δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι από συμμαθητή τους.

Ο δράστης της επίθεση με μαχαίρι έχει συλληφθεί, βρίσκεται ωστόσο σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στο Βούπερταλ της Γερμανίας, προκειμένου να εξακριβωθεί αν είχε συνεργούς.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ένας έφηβος επιτέθηκε εναντίον των συμμαθητών του, τραυματίζοντας τουλάχιστον τέσσερις από αυτούς. Η κατάσταση των τραυματιών καθώς και οι ακριβείς συνθήκες της επίθεσης παραμένουν ασαφείς.

Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, με την συμμετοχή και των ειδικών δυνάμεων, ενώ ελικόπτερο της αστυνομίας συμμετέχει στην έρευνα για ενδεχόμενους συνεργούς του δράστη.

Wilhelm-Dörpfeld highschool in western German city of Wuppertal on lockdown followed reported knife attack; heavily armed police on scenepic.twitter.com/PrSgqO7qLd