Γερμανία: Θηριώδες τζιπ θέρισε ζωές σε πεζόδρομο! Τουλάχιστον 2 νεκροί και πολλοί τραυματίες

Αιματηρό περιστατικό με άγνωστα κίνητρα στην Γερμανία! Ένα τζιπ παρέσυρε πολίτες σε πεζόδρομο στην πόλη Τρίερ κοντά στα σύνορα με το Λουξεμβούργο. Σύμφωνα με πληροφορίες και τον δήμαρχο της πόλης, υπάρχουν δυο νεκροί και 10 σοβαρά τραυματίες.

Ο οδηγός, ένας Γερμανός 51 ετών, συνελήφθη και σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης ήταν σε κατάσταση αμόκ. Οι πρώτες εκτιμήσεις της αστυνομίας κάνουν λόγο για ένα μη τυχαίο περιστατικό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα κίνητρα του δράστη, ο οποίος έχει συλληφθεί, δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά.

Το αυτοκίνητο που έπεσε στο πλήθος ήταν ένα τζιπ μάρκας Range Rover, το οποίο κατευθύνθηκε εναντίον τους με ταχύτητα άνω των 70 χιλιομέτρων την ώρα.

Τα βίντεο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας είναι συγκλονιστικά. Ένας άνθρωπος κείτεται στο έδαφος και πολίτες καλούν σε βοήθεια. Σε δυο απο αυτά αποτυπώνεται η στιγμή της σύλληψης του δράστη. Επίσης, οι στιγμές του πανικού λίγα λεπτά μετά την επίθεση.

Video of the scene in #Trier, Germany moments after a car rammed through a pedestrian zone, killing at least 2 people and injuring at least fifteen. The driver has been arrested.pic.twitter.com/5mT1nS8KY6