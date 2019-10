«Δεν έχουμε στη διάθεσή μας επαρκή στοιχεία για το υπόβαθρο» του συμβάντος, συνόψισε η γερμανική αστυνομία χθες βράδυ, ενώ αυτόπτες μάρτυρες που επικαλέστηκαν γερμανικά ΜΜΕ έκαναν λόγο περί αλλοπρόσαλλης συμπεριφοράς του υπόπτου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, «ένας άνδρας» άρπαξε γύρω τις 17:20, τοπική ώρα [18:20 ώρα Ελλάδας], το βαρύ φορτηγό στο κέντρο της πόλης, που βρίσκεται στο κρατίδιο της Έσσης, στο δυτικό τμήμα της Γερμανίας, πριν το οδηγήσει αμέσως μετά πάνω σε πολλά αυτοκίνητα που περίμεναν υπομονετικά να ανάψει πράσινο απέναντι στο δικαστικό μέγαρο. Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν αρκετοί άνθρωποι, οι οποίοι κατόπιν διακομίστηκαν σε νοσοκομεία. Ο δράστης τραυματίστηκε και ο ίδιος ελαφρά.

Αργά το βράδυ, το λευκό φορτηγό με ρυμουλκούμενο βρισκόταν ακόμη στο συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου, με μέρος της μάσκας του διαλυμένο, ενώ οχήματα εταιρειών οδικής βοήθειας παραλάμβαναν ένα-ένα τα εννιά αυτοκίνητα που υπέστησαν ζημιές, ανάμεσα τους ένα φορτηγάκι.

Το Γερμανικό Πρακτορείο, από την πλευρά του, μετέδωσε ότι συνολικά 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους κι ο ύποπτος, και ότι ο ένας τους βρίσκεται «σε κρίσιμη κατάσταση».

