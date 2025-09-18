Γερμανία: «Ζούμε πάνω από τα όρια μας» προειδοποιεί το Ελεγκτικό Συνέδριο – Ο Μερτς φέρνει σαρωτικές μεταρρυθμίσεις

Σάλο προκάλεσε στην Γερμανία η χθεσινή (17.09.2025) ομιλία του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς για την πορεία της γερμανικής οικονομίας κατά την διάρκεια της γενικής συζήτησης στην ομοσπονδιακή βουλή (Bundestag) για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Ο Φρίντριχ Μερτς δεσμεύτηκε για ένα «φθινόπωρο σαρωτικών μεταρρυθμίσεων» και για ένα νέο «κοινωνικό συμβόλαιο», την ίδια στιγμή που το Ελεγκτικό Συνέδριο της χώρας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου λέγοντας πως «η Γερμανία ζει πάνω από τα όριά της».

Όπως μετέδωσε η ελληνική έκδοση της Deutsche Welle, η εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) σχολίασε της δηλώσεις του Γερμανού καγκελαρίου: «Όσοι περίμεναν από τον καγκελάριο να δώσει πληροφορίες σχετικά με τη μεταρρύθμιση του κράτους πρόνοιας απογοητεύθηκαν για άλλη μια φορά. Η ομιλία Μερτς τροφοδότησε απλώς περαιτέρω τις υψηλές προσδοκίες που καλλιεργεί με δηλώσεις όπως ‘πρέπει να μεταρρυθμίσουμε το συνταξιοδοτικό σύστημα».

Στην συνέχεια αναφέρεται στα σχέδια του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος για την γερμανική οικονομία, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων φορολογική έκπτωση σε συνταξιούχους που θα συνεχίσουν να εργάζονται, πρόωρη σύνταξη αλλά και δέκα ευρώ το μήνα σε κάθε παιδί ώστε να ενθαρρύνει η κυβέρνηση παιδιά και γονείς να αποταμιεύουν.

«Όλα αυτά αποτυπώνουν μια παρανόηση για την κοινωνική οικονομία της αγοράς. Είναι μέτρα ακατάλληλα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, ένα βάρος που η συγκυβέρνηση επιβαρύνει περαιτέρω με πρόσθετες αυξήσεις στις συντάξεις. Το χάσμα μεταξύ λόγων και έργων του καγκελαρίου είναι απειλητικό» υπογραμμίζει η FAZ.

Ελεγκτικό Συνέδριο Γερμανίας: «Ζούμε πάνω από τα όριά μας»

Την ίδια στιγμή, το γερμανικό δίκτυο ARD φέρνει στο φως της δημοσιότητας αποκαλυπτικά στοιχεία από την έκθεση του Ομοσπονδιακού Ελεγκτικού Συνεδρίου που απευθύνεται στον Γερμανό Σοσιαλδημοκράτη Υπουργό Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, ο οποίος αναμένεται να παρουσιάσει την ερχόμενη εβδομάδα στη γερμανική βουλή το προσχέδιο για τον προϋπολογισμό του 2026.

Σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο της Γερμανίας «βασικές κυβερνητικές λειτουργίες πλέον δεν μπορούν να χρηματοδοτούνται», ενώ όπως επισημαίνει «σε δομικό επίπεδο η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ζει πάνω από τις δυνατότητές της».

Η έκθεση για την κατάσταση των γερμανικών δημόσιων οικονομικών χτυπά καμπανάκι προς πάσα κατεύθυνση και σημειώνει: «Όποιος σχεδιάζει να χρηματοδοτήσει σχεδόν ένα στα τρία ευρώ με δάνεια το 2026 απέχει πολύ από ένα υγιές χρηματοπιστωτικό σύστημα».

Ακόμα, αναφέρει ότι «η ανάληψη νέου χρέους αποτελεί μόνο μια βραχυπρόθεσμη λύση και μειώνει την πίεση για μεταρρυθμίσεις».

Το Ελεγκτικό Συνέδριο εκτιμά: «Η γερμανική κυβέρνηση πρέπει να εφαρμόσει ένα πλάνο βιώσιμης εξοικονόμησης πόρων και να επικεντρωθεί στις βασικές συνταγματικές της αρμοδιότητες. Τα επιδόματα θα πρέπει να επανεξεταστούν και να δοθεί βαρύτητα σε επενδύσεις έναντι των δαπανών».

Η έκθεση καταλήγει: «Η κυβέρνηση πρέπει να αντιμετωπίσει τώρα το πρόβλημα των δαπανών της και μάλιστα με διαρθρωτικό τρόπο».