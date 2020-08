Για να μετριάσουν την απογοήτευση των φανατικών θαυμαστών τους μιας και λόγω πανδημίας υποχρεώθηκαν να αναθεωρήσουν τα σχέδιά τους για συναυλίες, φέτος, οι Who εγκαινιάζουν σήμερα Σάββατο τη σειρά «Join Together @ Home on YouTube»: μια μίνι σειρά, επί έξι εβδομάδες, στην οποία θα παρουσιάζονται «ζωντανά και σπάνια πλάνα, μικρά βίντεο και άλλα, με κορύφωση μια περφόρμανς από ένα show που δεν είχε δει ποτέ τα φώτα της δημοσιότητας», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Σειρά… με συναυλίες!

Η σειρά ξεκινά σήμερα 8 Αυγούστου, στις 13:00 μμ EST με πέντε τραγούδια από το show των Who στο Shea Stadium, συναυλία – στο πλαίσιο της αποχαιρετιστήριας τουρνέ τους – που «άνοιξαν» οι Clash. Όπως σημειώνει το Rolling Stone, τα βίντεο θα είναι δωρεάν, αλλά οι επισκέπτες θα ενθαρρύνονται να προχωρήσουν σε δωρεές στα Teenage Cancer Trust και Teen Cancer America. Προς το παρόν, η μπάντα δεν έχει ενημερώσει για τα βίντεο τα οποία θα παρουσιαστούν στα επόμενα «επεισόδια» της σειράς.

Εγκαινίασαν τη φετινή χρονιά με μια σειρά συναυλιών με ακουστικά όργανα στο PRYZM του Λονδίνου, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια του ιστορικού show τους στο Leeds University. Προοριζόταν να είναι η εναρκτήρια εκδήλωση μιας εορταστικής για τους Who χρονιάς, αλλά όλα τα υπόλοιπα αναβλήθηκαν. Τώρα, σχεδιάζουν να συνεχίσουν την τουρνέ τον Μάρτιο του 2021, με εμφανίσεις σε σειρά ευρωπαϊκών πόλεων.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ.