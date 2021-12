Τη δραματική αύξηση που μπορεί να προκαλέσει η μετάλλαξη Όμικρον στα κρούσματα κορονοϊού παρουσίασε ερευνητής στο βρετανικό Ινστιτούτο Σάνγκερ. Σύμφωνα τα επίσημα στοιχεία, η μετάλλαξη έχει τη δυνατότητα να διπλασιάζει τον αριθμό των κρουσμάτων ανά δυο με τρεις ημέρες, ενώ από τη μετάδοση δεν γλιτώνουν και οι εμβολιασμένοι.

Σε ανάρτησή του, ο Τέο Σάντερσον, ερευνητής στο Ινστιτούτο, δείχνει την καμπύλη που φανερώνει την εκρηκτική αύξηση των κρουσμάτων της μετάλλαξης Όμικρον στο Λονδίνο. Ο ίδιος σχολιάζει πως, πλέον, το 83% των κρουσμάτων κορονοϊού στο Λονδίνο είναι Όμικρον.

«Τώρα προκαλεί πενταπλάσια κρούσματα από τη Δέλτα» σημειώνει.

Παρόμοιο είναι το σκηνικό σε Καναδά και το Εσουατίνι.

Αξίζει να σημειωθεί πως νέα έρευνα διαψεύδει τα περί «ελαφρύτερης νόσησης» για την Όμικρον. Σύμφωνα με το Reuters, η έρευνα του Imperial College του Λονδίνου, συνέκρινε 11.329 περιστατικά ασθενών με τη μετάλλαξη Όμικρον με περίπου 200.00 κρούσματα άλλων παραλλαγών του κορονοϊού.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι «δεν υπάρχει στοιχείο που να αποδεικνύει ότι η Όμικρον προκαλεί λιγότερο σοβαρά περιστατικά από τη Δέλτα, κρίνοντας από την αναλογία των ανθρώπων που βρίσκονται θετικοί και εμφανίζουν συμπτώματα ή από την αναλογία όσων νοσηλεύονται μετά τη μόλυνση».

