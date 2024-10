Γιατί η Ρωσία φέρεται να κατέρριψε πάνω από την Ουκρανία το πιο προηγμένο stealth drone που είχε

Το S-70 Okhotnik, το πλέον προηγμένο stealth drone της Ρωσίας επιχειρούσε πάνω από την Ουκρανία στις αρχές Οκτωβρίου. Ξαφνικά ένα ρωσικό Su-57 φέρεται να κατέρριψε το «wingman» του, που είχε το προσωνύμιο «Hunter» («Κυνηγός»).

Το υπερσύγχρονο drone S-70 Okhotnik («Hunter») της Ρωσίας καταρρίφθηκε στις 5 Οκτωβρίου, πάνω από την πόλη Κοστιαντινίφκα στην περιοχή του Ντόνετσκ στην ανατολική Ουκρανία.

Αρχικά, θεωρήθηκε ότι το αεροσκάφος ήταν ένα ουκρανικό Su-25. Ωστόσο, περαιτέρω έρευνα και ανάλυση των συντριμμιών αποκάλυψε ότι τα συντρίμμια προέρχονταν από το stealth μη επανδρωμένο αεροσκάφος επόμενης γενιάς S-70 της Ρωσίας.

H πιθανότερη εκδοχή είναι ότι το ρωσικό μαχητικό Su-57 κατέρριψε το drone που λειτουργεί ως «wingman» του, επειδή χάθηκε η επικοινωνία μαζί του, οπότε ο πιλότος αποφάσισε να το «χτυπήσει» για να μην πέσει σε εχθρικά χέρια.

Δεν είναι σαφές γιατί μπορεί να χάθηκε η σύνδεση, είναι όμως πιθανόν να οφείλεται σε παρεμβολές από την ουκρανική πλευρά, γράφει το BBC.

Εάν επιβεβαιωθεί, ότι αφορμή της κατάρριψης του «Κυνηγού» από τους ίδιους τους Ρώσους, θα αποδείξει τα συνεχιζόμενα ζητήματα συντονισμού και επικοινωνίας μεταξύ των δυνάμεων της Μόσχας, τα οποία έχουν επισημανθεί πολλές φορές από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία.

