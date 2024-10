Γιαχία Σινουάρ: Αναφορές ότι σκοτώθηκε ο ηγέτης της Χαμάς από ισραηλινή επίθεση στη Γάζα

Ανεπιβεβαίωτες αναφορές κάνουν λόγο για πλήγμα του Ισραήλ σήμερα (17.10.2024) στην Λωρίδα της Γάζας, που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο ηγέτης της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση έγινε από επίγειες επίλεκτες δυνάμεις του Ισραήλ που έκαναν έφοδο και σκότωσαν τρία υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς.

Ο εκπρόσωπος των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF) ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα, σε συνεργασία με την υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας του Ισραήλ (Σιν Μπετ) για την εξακρίβωση των πληροφοριών σχετικά με τον θάνατο του Γιαχία Σινουάρ.

Οι New York Times μεταδίδουν ότι ένα από τα τρία πτώματα βρίσκεται στα εργαστήρια των IDF και ερευνάται με την μέθοδο του DNA για την ταυτοποίηση του Γιαχία Σινουάρ. Από την πλευρά του, το ισραηλινό κανάλι «11» επικαλούμενο υψηλόβαθμο αξιωματούχο ασφαλείας του Ισραήλ, μετέδωσε ότι το πτώμα που εξετάζεται, πιστεύεται ότι ανήκει στον Γιαχία Σινουάρ.

During IDF operations in Gaza, 3 terrorists were eliminated. The IDF and ISA are checking the possibility that one of the terrorists was Yahya Sinwar. At this stage, the identity of the terrorists cannot be confirmed.



