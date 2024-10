Γιαχία Σινουάρ: Η στιγμή που βολή από ισραηλινό τανκ έθαψε τον ηγέτη της Χαμάς στα συντρίμμια – Εικόνες από την επιχείρηση

Οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) δημοσίευσαν σήμερα (18.10.2024) συγκλονιστικά πλάνα από την επίθεση κατά του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, μαζί με μαρτυρίες στρατιωτών που συμμετείχαν στην μάχη.

Σε ένα από τα βίντεο φαίνεται ένα τεθωρακισμένο άρμα μάχης τύπου Merkava, το οποίο εκτοξεύει βολή κα χτυπάει το κτίριο στο οποίο βρίσκεται ο επικεφαλής της Χαμάς, ενώ οι στρατιώτες του Ισραήλ πραγματοποιούν έφοδο για την εξόντωσή του.

Ακόμα, οι IDF δημοσίευσαν φωτογραφίες από όπλα και πυρομαχικά που βρέθηκαν στον σημείο, αλλά και εικόνες από την επιχείρηση στη Ράφα.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο επικεφαλής της Χαμάς πιθανότατα προσπαθούσε να φτάσει στην περιοχή Al-Mawasi δίπλα στη Μεσόγειο Θάλασσα στη νοτιοανατολική Λωρίδα της Γάζας όταν σκοτώθηκε.

Φαίνεται πως ο Γιαχία Σινουάρ παρέμενε για περίπου εδώ και ένα χρόνο σε υπόγειες σήραγγες και το τελευταίο χρονικό διάστημα πήγε στη Ράφα, λόγω της προέλασης ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων στην Χαν Γιουνίς.

IDF: Additional Footage From the Elimination of Yahya Sinwar



For the past several weeks, the Nahal Brigade and the 828th Brigade (Bislach) have been operating under the command of the Gaza Division along with the ISA in Rafah in southern Gaza. The troops are conducting… pic.twitter.com/hx7VrJ1Rkr