Γιαχία Σινουάρ: Οι τελευταίες στιγμές του και η επόμενη ημέρα – Πλήγμα για τη Χαμάς, αλλά όχι το τέλος του πολέμου

Η εξόντωση του Γιαχία Σινουάρ αποτελεί ένα συνταρακτικό χτύπημα και μία στρατηγική ήττα, για τη Χαμάς που μένει, μετά τη Χεζμπολάχ, και αυτή, χωρίς ηγέτη. Για το Ισραήλ, ωστόσο, φαίνεται πως τίποτε ακόμη δεν έχει τελειώσει.

Χθες, Πέμπτη (17.10.24) η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας του Ισραήλ επιβεβαίωσε μέσω DNA το θάνατο του Γιαχία Σινουάρ. Η «εξουδετέρωση» του ηγέτη της Χαμάς προήλθε από τυχαίο χτύπημα ισραηλινού τανκ σε σπίτι στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Τελ Αβίβ προσπαθούσε να εντοπίσει τα ίχνη του αρχηγού της Χαμάς για σχεδόν έναν χρόνο, από τις 7 Οκτωβρίου 2023 και την εισβολή των τρομοκρατών της παλαιστινιακής οργάνωσης στο Ισραήλ, μία σφαγή εμπνευστής της οποίας ήταν ο ίδιος.

Για μήνες ολόκληρους, οι Ισραηλινοί αναζητούσαν τον Γιαχία Σινουάρ σε κάθε γωνιά, υπόγειο, τούνελ, σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας.

Τελικά την Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου, έναν χρόνο και 10 ημέρες μετά τη μαζική δολοφονία των εκατοντάδων Ισραηλινών αμάχων, ο Σινουάρ είναι πλέον νεκρός.

Ως γνωστόν, σκοτώθηκε από βολές βλημάτων που εκτόξευσε ένα ισραηλινό τανκ, εναντίον σπιτιού, κατά πάσα πιθανότητα στη Ράφα.

Βίντεο από τις τελευταίες στιγμές του

❗️ Exclusive footage captures the final moments of Hamas leader Yahya Sinwar, filmed by a drone, just before his death.



He is seen throwing an object at the drone, his face obscured, and it appears he has sustained a significant injury to his right arm. pic.twitter.com/OVlrrGysXb — ILRedAlert (@ILRedAlert) October 17, 2024

Αναμφίβολα, η εξόντωσή του θέτει σε νέα βάση τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς αποτελεί ένα σοβαρό πλήγμα για τη Χαμάς, την οργάνωση που μετέτρεψε σε μία μαχητική δύναμη που προκάλεσε τη μεγαλύτερη ήττα στο κράτος του Ισραήλ στην ιστορία του, όπως γράφει το BBC σε ανάλυση των δραματικών εξελίξεων.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου επαίνεσε τους στρατιώτες και ξεκαθάρισε ότι όσο μεγάλη και αν είναι η νίκη, δεν είναι το τέλος του πολέμου.

«Σήμερα ξεκαθαρίσαμε για άλλη μια φορά τι συμβαίνει σε όσους μας βλάπτουν. Σήμερα δείξαμε για άλλη μια φορά στον κόσμο τη νίκη του καλού επί του κακού. Αλλά ο πόλεμος, αγαπητοί μου, δεν έχει τελειώσει ακόμα. Είναι δύσκολος και μας κοστίζει ακριβά. Μπροστά μας βρίσκονται ακόμη μεγάλες προκλήσεις. Χρειαζόμαστε αντοχή, ενότητα, θάρρος και σταθερότητα. Μαζί θα πολεμήσουμε, και με τη βοήθεια του Θεού – μαζί θα νικήσουμε».

Ο Νετανιάχου και το ποσοστό των Ισραηλινών που υποστηρίζουν τον πόλεμο στη Γάζα χρειάζονταν μία νίκη.

Ο πρωθυπουργός έχει επαναλάβει πολλές φορές τους πολεμικούς του στόχους – την καταστροφή της Χαμάς ως στρατιωτικής και πολιτικής δύναμης και την επιστροφή των ομήρων στην πατρίδα. Κανένας από τους δύο δεν έχει επιτευχθεί, παρά τον ένα χρόνο πολέμου που έχει σκοτώσει τουλάχιστον 42.000 Παλαιστίνιους και έχει αφήσει μεγάλο μέρος της Γάζας σε ερείπια.

Αλλά οι υπόλοιποι όμηροι δεν έχουν απελευθερωθεί και η Χαμάς πολεμά και μερικές φορές σκοτώνει ισραηλινά στρατεύματα.

Yahya Sinwar is dead.



He was killed in Rafah by the brave soldiers of the Israel Defense Forces.



While this is not the end of the war in Gaza, it’s the beginning of the end. pic.twitter.com/C6wAaLH1YW — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 17, 2024

Η δολοφονία του Σινουάρ ήταν η νίκη που ήθελε το Ισραήλ, όπως λέει το BBC, ωστόσο, μέχρι ο Νετανιάχου να μπορεί να ισχυριστεί ότι οι άλλοι πολεμικοί στόχοι έχουν επιτευχθεί, ο πόλεμος θα συνεχιστεί.

Στις 7 Οκτωβρίου του περασμένου έτους, με μία σχολαστικά σχεδιασμένη σειρά επιθέσεων, ο Σινουάρ και οι άνδρες του προκάλεσαν τη χειρότερη ήττα του Ισραήλ – και ένα συλλογικό τραύμα που εξακολουθεί να είναι βαθιά αισθητό.

Η δολοφονία περίπου 1.200 Ισραηλινών, η ομηρία και οι πανηγυρισμοί των εχθρών τους θύμισαν για πολλούς Ισραηλινούς το ναζιστικό ολοκαύτωμα.

Η εμπειρία του ίδιου του Sinwar σε μια ανταλλαγή αιχμαλώτων πρέπει να τον έπεισε για την αξία και τη δύναμη της λήψης ομήρων.

Στο Τελ Αβίβ οι οικογένειες των υπόλοιπων 101 ομήρων στη Γάζα -το Ισραήλ λέει ότι οι μισοί από αυτούς μπορεί να είναι ήδη νεκροί- συγκεντρώθηκαν στην πλατεία στην οποία συγκεντρώνονται εδώ και ένα χρόνο, προτρέποντας την ισραηλινή κυβέρνηση να ξεκινήσει μια νέα διαπραγμάτευση για να επιστρέψουν οι άνθρωποί τους στην πατρίδα τους.

Η Einav Zangauker, μητέρα του ομήρου Matan Zangauker απηύθυνε έκκληση στον πρωθυπουργό: «Νετανιάχου, μην θάψεις τους ομήρους. Βγες τώρα στους διαμεσολαβητές και στο κοινό και παρουσίασε μια νέα ισραηλινή πρωτοβουλία. «Για τον Matan μου και τους υπόλοιπους ομήρους στις σήραγγες, ο χρόνος έχει τελειώσει. Έχετε τις φωτογραφίες της νίκης. Τώρα φέρτε μια συμφωνία! Αν ο Νετανιάχου δεν εκμεταλλευτεί αυτή τη στιγμή και δεν σηκωθεί τώρα για να παρουσιάσει μια νέα ισραηλινή πρωτοβουλία – ακόμη και σε βάρος του τερματισμού του πολέμου – σημαίνει ότι έχει αποφασίσει να εγκαταλείψει τους ομήρους σε μια προσπάθεια να παρατείνει τον πόλεμο και να οχυρώσει την ηγεμονία του. «Δεν θα τα παρατήσουμε μέχρι να επιστρέψουν όλοι».

«Η Χαμάς δεν είναι μόνο ο Σινουάκ»

Πολλοί Ισραηλινοί πιστεύουν ότι ο Νετανιάχου θέλει να παρατείνει τον πόλεμο στη Γάζα για να αναβάλλει την ημέρα του λογαριασμού για το μερίδιο που του αναλογεί στις αποτυχίες ασφαλείας που επέτρεψαν στον Σινουάρ και τους άνδρες του να εισέλθουν στο Ισραήλ και για να αναβάλει ίσως επ’ αόριστον την επανάληψη της δίκης του για σοβαρές κατηγορίες διαφθοράς.

Ο ίδιος αρνείται αυτές τις κατηγορίες, επιμένοντας ότι μόνο αυτό που αποκαλεί «ολοκληρωτική νίκη» στη Γάζα επί της Χαμάς θα αποκαταστήσει την ισραηλινή ασφάλεια.

Στα ερείπια του Χαν Γιουνίς, της γενέτειρας του Σινουάρ, οι Παλαιστίνιοι μιλώντας στο BBC εμφανίστηκαν ανυποχώρητοι, σημειώνοντας πως ο πόλεμος θα συνεχιστεί.

Αυτός ο πόλεμος δεν εξαρτάται από τον Σινουάρ, τον Χανίγια ή τον Μισάλ, ούτε από οποιονδήποτε ηγέτη ή αξιωματούχο», δήλωσε ο Dr Ramadan Faris.

«Είναι ένας πόλεμος εξόντωσης κατά του παλαιστινιακού λαού, όπως όλοι γνωρίζουμε και καταλαβαίνουμε. Το ζήτημα είναι πολύ μεγαλύτερο από τον Σινουάρ ή οποιονδήποτε άλλον».

Ο Ανταν Aσούρ δήλωσε ότι κάποιοι άνθρωποι ήταν λυπημένοι και άλλοι ήταν αδιάφοροι για τον Σινουάρ. «Δεν κυνηγούν μόνο εμάς. Θέλουν ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Πολεμούν στο Λίβανο, τη Συρία και την Υεμένη… Αυτός είναι ένας πόλεμος ανάμεσα σε εμάς και τους Εβραίους από το 1919, πάνω από 100 χρόνια».

Σε ερώτηση αν ο θάνατος του Σινουάρ θα επηρεάσει τη Χαμάς. «Ελπίζω όχι, με τη θέληση του Θεού. Επιτρέψτε μου να εξηγήσω: Η Χαμάς δεν είναι μόνο ο Σινουάρ… Είναι o αγώνας ενός λαού».

Ο πόλεμος συνεχίζεται στη Γάζα. Είκοσι πέντε Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε επιδρομή στη βόρεια Γάζα. Το Ισραήλ δήλωσε ότι χτύπησε ένα κέντρο διοίκησης της Χαμάς. Οι γιατροί στο τοπικό νοσοκομείο δήλωσαν ότι οι δεκάδες τραυματίες που περιέθαλψαν ήταν άμαχοι.

Οι ρίψεις βοήθειας με αλεξίπτωτα συνεχίστηκαν αφού οι Αμερικανοί είπαν ότι το Ισραήλ πρέπει να επιτρέψει την είσοδο περισσότερων τροφίμων και προμηθειών βοήθειας.

Κάθε ηγέτης της Χαμάς από τη δεκαετία του 1990 έχει σκοτωθεί από το Ισραήλ, αλλά πάντα υπήρχε ένας διάδοχος. Καθώς το Ισραήλ γιορτάζει τη δολοφονία του Σινουάρ, η Χαμάς εξακολουθεί να έχει τους ομήρους της και εξακολουθεί να πολεμά.

«Δεν ήξεραν ότι ήταν αυτός»

Τα στρατεύματα των IDF δεν στόχευαν τον Σινουάρ και δεν γνώριζαν ότι μπορεί να βρισκόταν στη συγκεκριμένη τοποθεσία όπου δρούσαν.

Τα ισραηλινά στρατεύματα εντόπισαν αρκετούς μαχητές να εισέρχονται σε ένα κτίριο στη Ράφα. Μετά από ανταλλαγή πυρών, οι ισραηλινοί στρατιώτες διέταξαν το χτύπημα του πυροβολικού κατά του κτιρίου που το ισοπέδωσε.

Το κτίριο, όπως τα περισσότερα στην περιοχή, ήταν παγιδευμένο με εκρηκτικά. Γι’ αυτόν τον λόγο, οι Ισραηλινοί στρατιώτες «σήκωσαν» drone για να εντοπίσουν τα θύματα και να εκτιμήσουν τις ζημιές μέσα στο κτίριο.

Some of the Items that were found on the Body of Yahya Sinwar, including an AK-47, a Vest with several Grenades, Mentos, Cash, as well as multiple Passports and IDs; with one of the IDs belonging to a UNRWA Teacher. pic.twitter.com/FELUtzvcFY — OSINTdefender (@sentdefender) October 17, 2024

Το drone εντόπισε τρία πτώματα, ένα εκ των οποίων ήταν του Σινουάρ και μόνο τότε οι στρατιώτες των IDF μπήκαν στο κτίριο για να διαπιστώσουν αν όντως είναι αυτός. Στην αρχή έκοψαν το δάχτυλο από τη σορό του Σινουάρ για να γίνει πιο γρήγορα η διαδικασία την ταυτοποίησης, καθώς η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού ήταν επικίνδυνη, αφού το κτίριο ήταν παγιδευμένο με εκρηκτικά.

Οι Ισραηλινοί βγάλανε τελικά τη σορό έξω από το κτίριο την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου.

Ο ισραηλινός ιστότοπος Ynet μετέδωσε ότι πάνω στις σορούς βρέθηκαν χρήματα και πλαστές ταυτότητες.

Μη επαληθευμένες φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν Ισραηλινούς στρατιώτες γύρω από ένα πτώμα που φέρει ένα μεγάλο τραύμα στο κεφάλι, μέσα στα χαλάσματα, καλυμμένο από σκόνη.

Οι στρατιώτες που είναι υπεύθυνοι για ένα από τα πιο σημαντικά ισραηλινά στρατιωτικά επιτεύγματα στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη του πολέμου προέρχονται από τη Σχολή Διοικητών Πεζικού του Ισραηλινού Στρατού, κοινώς γνωστή με το εβραϊκό ακρωνύμιο Bislach.

Σύμφωνα με πληροφορίες των ισραηλινών ΜΜΕ, οι στρατιώτες που εξουδετέρωσαν τον Σινουάρ υπηρετούσαν στον στρατό μόλις 9 μήνες.

